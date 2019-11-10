Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'yı "ülkeye paralı asker gönderip savaşı körüklemekle" suçlayarak, ABD'ye ise krizin çözümü için çabaları artırması ve iş birliği çağrısında bulundu.

Başağa, Washington ziyareti öncesinde, Amerikan Bloomberg medya kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

ABD ile Libya'da DEAŞ'a karşı terörle mücadelede iş birliğinin devam ettiğini ancak General Halife Hafter'in başlattığı saldırıların, terör örgütünün yeniden örgütlenmesine neden olduğunu belirten Başağa, Rusya'yı da Libya'da savaşı "körüklemekle" suçladı.

Başağa, "Ruslar krize çözüm bulmak yerine müdahale ederek yangına benzin döküyor. Kanıtı ise Wagner 'i (paralı askerlerden oluşan bir grup) Libya'ya konuşlandırmaları, daha önce Suriye'ye, Orta Afrika'ya da gönderdiler. Wagner gittiği her yerde yıkıma neden oluyor." dedi.

Rusya ise Libya'da paralı askerleden oluşan Wagner grubunun varlığını yalanlıyor.

Rusya'yı, 2011'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminin kalıntılarını tekrar iktidara getirmeye ve Afrika ile Avrupa'nın güney kanadındaki etkisini artırmaya çalışmakla da suçlayan Başağa, ABD'ye de krizin çözümü için çabaları artırması çağrısında bulundu.