HABER
  4. Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkesi görüşecek

Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkesi görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Libya'daki çatışmaların sonlandırılması için UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Moskova'da bir araya gelecek - UMH Başbakanı Sarrac: - "Ateşkes anlaşmasını imzalamak gelecekteki anlaşmalar için bir itici adım olacak"

TRABLUS/ANKARA (AA) - Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'da temaslarda bulunacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve diğer hükümet yetkililerinin de bulunacağı görüşmelerde, diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının gündemde olduğunu bildirdi.

Ulusal bir televizyon kanalına canlı yayında bağlanan Serrac, Libyalılara hitaben, ateşkes anlaşması imzalanmasına yönelik gelişmeler ve siyasi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'da, "hayatını kaybeden gençlerin kanına, şehitlerin ruhuna" bağlı kalacaklarını ve sivil bir devlet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Serrac, "Ateşkes anlaşmasını imzalamak gelecekteki anlaşmalar için itici bir adım olacak. Bu, Libyalıların akan kanını durdurma girişimidir. Ateşkesi, ulusal birliği ve sosyal dokuyu korumak amacıyla güçlü olduğumuz bir pozisyonda ateşkesi kabul ettik." diye konuştu.

Serrac, "anlaşmanın bozulması ve silahlı operasyonların başlaması halinde misliyle karşılık vermeye hazır olduklarının" altını çizerek, "Ulusal prensiplerimizden vazgeçmedik. Ateşkes anlaşması ancak ve sadece tiranlık ve silah zoruyla hükmetme hayali kuranların amaçlarını ortadan kaldırma yönünde atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Libyalı tarafların imzalayacağı öne sürülen ateşkes anlaşmasını açık biçimde dile getirmekten kaçınan Serrac, şunları söyledi:

"Başlayacağımız siyasi süreç, uzun zamandır hayallerimizdeki devleti kurmak için yaptığımız fedakarlıkların devamı niteliğinde olacaktır. Aramızdaki farklılıklar ancak demokrasi ve diyalog yoluyla aşılabilir. Artık bizim için bir kişinin veya ailenin baskıcı yönetimini kabul etmemiz mümkün değil. Tüm Libyalıları, geçmişi arkada bırakmaya, ayrışmadan vazgeçmeye, barış ve istikrar için safları sıklaştırmaya çağırıyorum."

Öte yandan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, katıldığı bir ulusal televizyonun canlı yayınında, Moskova seyahatinde Serrac'a eşlik edeceğini söyledi.

Mişri, "ateşkes anlaşmasının, hayatını kaybedenlerin kanından vazgeçmek değil on aydır başkente saldıran Hafter'in silah zoruyla hükmedemeyeceğinin tescili olduğunu" ifade etti.

- Hafter Moskova'da

Aynı şekilde Rus medya kuruluşu Sputnik de Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu sabah saatlerinde Moskova'ya ulaştığını aktardı.

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov da dün UMH Başbakanı Serrac ve darbeci General Hafter'in Moskova'ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Kimseye aldırış etmediler!Kimseye aldırış etmediler!
Bayburt’ta kar yağışıBayburt’ta kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Serrac

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılar

Elektrikli sobadan yangın çıktı, kış ortasında evsiz kaldılar

Son dakika! Hakkari'de Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı

Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı!

Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kimseye aldırış etmediler!

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Sarıyer'de tehlikeli anlar! Motosikletlilerin kazası kask kamerasında

Sarıyer'de korkunç anlar kask kamerasında

Yakıtı biten motosikleti iple böyle çekti! Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada

Gören inanamadı! Tehlikeli yolculuk kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.