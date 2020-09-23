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Lidya yazıtı Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya yazıtının Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirildiğini "Evine hoş geldin" mesajı ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Lidya yazıtı Türkiye'ye getirildi

Manisa'nın Demirci ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve M.Ö. 3. yüzyılda önemli bir kent olduğu bilinen Sidas (Saittai) Antik Kenti’nden çalınarak İtalya’ya götürülen Lidyalılara ait 1800 yıllık antik taş Lidya yazıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çabalarıyla 23 yıl sonra yeniden Türkiye’ye getirildi.

'EVİNE HOŞ GELDİN'

Bakanlık yetkililerinin teslim almasının ardından Türk Hava Yolları'nın Roma’dan havalanan uçağına yüklenen yazıt, dün akşam İstanbul Havalimanı'na getirildi. Özel bir kutu içerisinde muhafaza edilen tarihi eser, sabah saatlerinde sergilenmek üzere Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirildi. Bakan Ersoy, Twitter hesabından, tarihi eserin müzeye getirilişi sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Evine hoş geldin" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA

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