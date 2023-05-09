Limana 4 gemi birden yanaştı! O ilçeye turist akını: Eski şöhretli günlerine geri döndü

Kuşadası Ege Port Limanı’na sabah saatlerinde yanaşan Malta Bayraklı Celestyal Olympia, Panama bayraklı MSC Musica, Marshall Bayraklı Marina ve Norveç Bayraklı Viking SKY isimli kruvaziyerlerle 6 bin 782 turist ve 2 bin 900 mürettebat ilçeye giriş yaptı.

Gemilerden inen Amerikalı turistler otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcuların ekseriya ise ilçe merkezini gezmeyi tercih etti.

Kuşadası'nda Kruvaziyer turizmindeki hareketliliğin her geçen gün artığını söyleyen Doğu Akdeniz Limanlar Bölge Direktörü ve Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası Ege Port Limanı'na bugün de 4 gemi yanaştı. 6 bin 782 turist ve 2 bin 900 mürettebat ülkeye günübirlik olarak giriş yaptığını belirtti.

"ESKİ ŞÖHRETLİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ"

Güngör, "2023 kruvaziyer sezonunda aynı gün 5 ila 6 gemiyi aynı zamanda misafir edeceğimiz günler de olacak. Akdeniz’in en fazla gemi ağırlayan limanları arasında yer alan Kuşadası limanı hızla eski şöhretli günlerine geri döndü. Ülkemiz için çok önemli olan bu turizm biçiminden tüm esnafımızın bol kazançlar sağlamasını diliyorum." dedi. (İHA)

