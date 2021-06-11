Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor! Limonlu su neye iyi gelir?

C vitamini başta olmak üzere limon, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar yönünden birçok zengin içeriğe sahip. Bu nedenle bir bardak suya sıkılacak bir kaç damla limonun faydaları ise saymakla bitmiyor. Genellikle diyetisyenler tarafından sabah aç karnına içilmesi önerilen limonlu su içmek, bağışıklık sisteminin çalışmasında ve kilo verme konusunda da etkili bir yöntemdir. Peki limonlu su içmenin sağlığa faydaları nelerdir?
Güne bir kaç damla limonlu su ile başlamanın sağlığa birçok olumlu etkisi vardır. Karaciğer sağlığından, boğaz ağrısına kadar birden fazla fonksiyonu olan limonlu suyun vücutta yarattığı mucizeler şu şekilde sıralanabilir:
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı...
BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR
Özellikle soğuk algınlığı gibi rahtsızlıklarda ortaya çıkan boğaz ağrılarına ve farenjite Ilık limonlu su içmek iyi gelir.
KARACİĞER SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Karaciğerde bulunan sindirim enzimleri, limonlu su sayesinde harekete geçmesine ve kanın oksijen ile olan durumunu dengelemesini de olumlu etki sağlamaktadır.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Limonlu aynı zamanda içerisinde bulunan asit sayesinde besinlerin kan şekeriniz üzerindeki etkilerini hafifletme görevini de üstlenir.
KİLO VERMEDE OLUMLU ETKİ GÖSTERİR
İçerisinde bulunan pektin lifler nedeniyle açlık hissini, toksinleri attırarak kalori alımını azaltır ve kalori alımınızı yavaşlatır. Bu nedenle de diyetisyenler tarafından da önerilmektedir.
İDRAR SÖKTÜRME GÖREVİ VARDIR
İçilen limonlu su aynı zamanda vücudu zararlı toksinlerden temizleyip, arındırılmasını sağlar. Bu sayede, idrar yolu sağlığını korur ve vücuttaki zararlı maddelerin atımını kolaylaştırır.
CİLDİ TEMİZLEYİP ARINDIRIR
C vitamini iç organlara olduğu kadar ciltte de olumlu etkiye sahiptir. Ciltteki kırışıklığa ve siyah noktalarınıza iyi gelir, kandaki toksinleri temizler.
KANI TEMİZLER
en çok bilinen faydaları arasında ise vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı olur.
KEMİK ERİMESİNİ ÖNLER
Limon suyunun içinde bulunan C vitamini vücudun kalsiyumu absorbe etmesine ve dolayısı ile kemik erimesi ile savaşmaya yardımcı oluyor.
PH- AKALİN DENGESİNİ SAĞLAR
Kronik hastalıklarla savaşabilmek için vücuttaki alkalin dengesini korumak çok önemli bir etkendir. Limon asit içermesine rağmen, tüketildiğinde zaman vücudun alkalize olmasını sağlamaktadır.
KEMİK GELİŞİMİNDE ETKİLİDİR
İki yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, bir bardak suy ile karıştırılarak hamilelikte içildiğinde, bebeğin kemik gelişimine yardımcı olur.
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