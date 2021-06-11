Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor! Limonlu su neye iyi gelir?

C vitamini başta olmak üzere limon, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar yönünden birçok zengin içeriğe sahip. Bu nedenle bir bardak suya sıkılacak bir kaç damla limonun faydaları ise saymakla bitmiyor. Genellikle diyetisyenler tarafından sabah aç karnına içilmesi önerilen limonlu su içmek, bağışıklık sisteminin çalışmasında ve kilo verme konusunda da etkili bir yöntemdir. Peki limonlu su içmenin sağlığa faydaları nelerdir?

LİMONLU SU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Güne bir kaç damla limonlu su ile başlamanın sağlığa birçok olumlu etkisi vardır. Karaciğer sağlığından, boğaz ağrısına kadar birden fazla fonksiyonu olan limonlu suyun vücutta yarattığı mucizeler şu şekilde sıralanabilir:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

C vitamini açısından çok zengin olan limon, aynı zamanda bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına, vücudun kanserle savaşmasına ve yaraların çabuk iyileşmesine de yardımcı...

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR

Özellikle soğuk algınlığı gibi rahtsızlıklarda ortaya çıkan boğaz ağrılarına ve farenjite Ilık limonlu su içmek iyi gelir.