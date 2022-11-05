Limonun bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Sağlıktan ev temizliğine, yemeklerden içeceklere çok yönlü ve faydalı bir besin olan limon aynı zamanda C vitamini deposudur. Sirke ile birlikte kullanıldığında ev temizliğinde etkili sonuçların ortaya çıkmasını sağlayan limon, bal ile karıştırılıp tüketildiğinde ise boğaz ağrısı ve öksürüğe çok iyi geliyor. Limonun bu faydasını ise şimdiye kadar hiç duymadınız.

Bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi olan limon, kalp krizi riskini düşürür, cilt problemlerini iyileştirir. Ateş düşürücü özelliği olan ve kış hastalıklarına karşı vücudu koruyan limon ve limon suyu, eklem ağrılarına da iyi geliyor.

Ayrıca limon düzenli olarak tüketildiğinde mide, cilt, pankreas, akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatıyor. Hazımsızlığa iyi gelen ve mideyi rahatlatan limonun faydaları ise bu kadar sınırlı kalmıyor.

DİRSEK KARARMALARINI GİDERİYOR

Kadın erkek demeden çoğu kişinin rahatsız olduğu dirsek kararmalarının düzelmesi için limon yöntemini deneyebilirsiniz.

DİRSEKLERE LİMON SÜRMEK

Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak, 20 dakika boyunca uygulayın. Her gün düzenli uyguladığınızda, dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini göreceksiniz.

Bu sayede kararmalardan kurtulacaksınız. Yüz temizliğinde büyük faydaları olan limon, cilt kararmalarında da size yardımcı olacak. (Ensonhaber)



