Limonun içi ayrı dışı ayrı nimet! Limon kabuklarını atmak yerine bu yöntemlerle temizlik malzemesi haline getirin!

Birçok temizlik ürününün limon içerdiğini fark etmeyen yoktur. Limon, asitli yapısı ve antibakteriyel özelliği ile harika bir temizlik maddesi. Evinizdeki camları, ocakları, tezgahları ve daha birçok yüzeyi limon kabukları ile temizleyebilirsiniz. Haydi, limonları buzdolabından çıkarın ve tarifleri uygulamaya başlayın!
Limon kabukları ile yapacağınız çok amaçlı temizleyici ile camlarınızı ve aynalarınızı pırıl pırıl yapabilir, mutfak tezgahı ve ocağınızı temizleyebilir ya da mutfak masanızı silebilirsiniz. Evinizde bulunan az sayıdaki malzeme ile doğal bir deterjan yapmak isterseniz doğru yerdesiniz.
MALZEMELER
5 adet limon kabuğu
1,5 litre su
1 yemek kaşığı karbonat
UYGULAMA
Bir cam kavanoza küçük parçalara ayırdığınız limon kabuklarını koyun. Üzerine karbonat ve sirkeyi ekleyin.
Ardından suyu ekleyip ağzı kapalı bir şekilde 10 gün kadar bekletin.
Sert yüzeyleri dezenfekte etmek için limon kabukları imdadınıza koşuyor!
MALZEMELER
1 büyük limon kabuğu
60 ml sirke
1 litre su
UYGULAMA
Küçük küçük doğradığınız limon kabuklarını 1 litre su ile tencerede kaynatın ve soğumaya bırakın.
Ardından sirke ve boraksı ekleyin.
Karışımı boş bir sprey şişesine döktükten sonra sert yüzeylere sıkarak temizleyin.
MALZEMELER
1,5 su bardağı zeytinyağı
200 ml limon suyu
UYGULAMA
Cam bir kavanoza tüm malzemeleri ekleyip karıştırın.
Karışımın içine temiz bir bez yerleştirin.
Bu bez ile tüm ahşap yüzeyleri silebilir, eşyalarınızın parlamasını sağlayabilirsiniz.
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