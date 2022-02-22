Limonun içi ayrı dışı ayrı nimet! Limon kabuklarını atmak yerine bu yöntemlerle temizlik malzemesi haline getirin!

Birçok temizlik ürününün limon içerdiğini fark etmeyen yoktur. Limon, asitli yapısı ve antibakteriyel özelliği ile harika bir temizlik maddesi. Evinizdeki camları, ocakları, tezgahları ve daha birçok yüzeyi limon kabukları ile temizleyebilirsiniz. Haydi, limonları buzdolabından çıkarın ve tarifleri uygulamaya başlayın!

LİMON KABUKLARI İLE ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ HAZIRLAYIN

Limon kabukları ile yapacağınız çok amaçlı temizleyici ile camlarınızı ve aynalarınızı pırıl pırıl yapabilir, mutfak tezgahı ve ocağınızı temizleyebilir ya da mutfak masanızı silebilirsiniz. Evinizde bulunan az sayıdaki malzeme ile doğal bir deterjan yapmak isterseniz doğru yerdesiniz.

MALZEMELER

5 adet limon kabuğu

1,5 litre su

1 yemek kaşığı karbonat

1 çay bardağı sirke

UYGULAMA

Bir cam kavanoza küçük parçalara ayırdığınız limon kabuklarını koyun. Üzerine karbonat ve sirkeyi ekleyin.

Ardından suyu ekleyip ağzı kapalı bir şekilde 10 gün kadar bekletin.

Kapağını açtıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzün ve pratik olması açısından temiz bir sprey şişesine koyup kullanın.

EVİNİZDE DEZENFEKTE EDİLECEK ALANLARDA KULLANIN

Sert yüzeyleri dezenfekte etmek için limon kabukları imdadınıza koşuyor!

MALZEMELER

1 büyük limon kabuğu

60 ml sirke

1 litre su

3 çay kaşığı boraks

UYGULAMA

Küçük küçük doğradığınız limon kabuklarını 1 litre su ile tencerede kaynatın ve soğumaya bırakın.

Ardından sirke ve boraksı ekleyin.

Karışımı boş bir sprey şişesine döktükten sonra sert yüzeylere sıkarak temizleyin.

Kullanmadan önce şişeyi çalkalamayı ihmal etmeyin.

AHŞAP YÜZEYLER VE MOBİLYALAR İÇİN BU TARİFİ UYGULAYIN

MALZEMELER

1,5 su bardağı zeytinyağı

200 ml limon suyu

200 ml rendelenmiş limon kabuğu

UYGULAMA

Cam bir kavanoza tüm malzemeleri ekleyip karıştırın.

Karışımın içine temiz bir bez yerleştirin.

Bu bez ile tüm ahşap yüzeyleri silebilir, eşyalarınızın parlamasını sağlayabilirsiniz.

Kavanozu kapağı kapalı şekilde serin bir yerde saklayabilirsiniz.



