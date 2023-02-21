Lipolitik mezoterapi nedir, nasıl yapılır? Lipolitik mezoterapi ile zayıflanır mı?

Ameliyat olmadan bölgesel yağlardan kurtulmak için lipolitik mezoterapi uygulamasına başvurulabilir. Bölgesel olarak fazla yağları yok etmek için aktif madde ve ilaçların, tedavi bölgesine enjeksiyon halinde verilmesine lipolitik mezoterapi denir. Liposuctiona yakın sonuçlar veren bu tedavi yöntemi, vücutta herhangi bir kesi izi olmadan bölgesel incelmeyi kolaylaştırır. Vücudun pek çok bölgesine uygulanması da mümkündür.

Lipolitik mezoterapi nedir?

Fazla kilo ve bölgesel fazla yağlardan kurtulmak için cilt altına yapılan enjeksiyon işlemine lipolitik mezoterapi adı verilir. Bu bölgelere enjekte edilen aktif madde, yağların hücre çıkışını kolaylaştırarak zayıflama ve incelme sağlar. Lipolitik mezoterapi vücudun yağ depoladığı tüm bölgelere uygulanabilir. Karın ve basen bölgesi başta olmak üzere pek çok alana da bu uygulama yapılabilir:

Mide üstü

Bel

Popo ve popo üstü

Bacaklar

Kollar

Belin sağ ve sol kısmı

Dizlerin iç kısmı

Çene altı

İç çamaşırlardan taşan bölgeler

Aynı zamanda göbek mezoterapi uygulaması da mümkündür. Göbek bölgesinde biriken yağları düzenli beslenme ve spor ile eritmek oldukça zor olabilir. Bu durumda lipolitik mezoterapi ile zayıflama süreci hızlandırılabilir. Liposuction ile karıştırılmaması gereken bu uygulamada daha doğal bir zayıflama söz konusudur. Çünkü bu işlemde amaç, yağ hücrelerini parçalayarak zayıflamayı sağlamaktır. Mezoterapi zayıflama konusunda daha çok bölgesel bir incelme katkısı sunar.

Lipolitik mezoterapi ile zayıflanır mı?

Pek çok kişi zayıflamak için lipolitik mezoterapiye başvurur. Çeşitli aktif maddelerin bulunduğu ilaçların deri altına enjekte edilmesi sonucu vücuttaki yağlar hücre zarından daha kolay atılabilir. Hücre zarının geçirgenliği artar bu da zayıflamayı kolay ve mümkün hâle getirir. Lipolitik mezoterapi ile zayıflama doğal yollarla gerçekleştirilir. Bu işlem vücuttan yağ alma şeklinde değil, vücudun kendi kendine yağ atmasını kolaylaştırmaya yardımcı olma şeklindedir.

Mezoterapi ile zayıflama zararları neredeyse yok denecek kadar azdır. Çünkü cerrahi bir işlem değildir ve küçük miktarda enjeksiyon yapıldığı için kişide yan etkilere neden olmaz. İşlem öncesi yapılan muayenede kişinin alerjileri tespit edileceği için buna uygun maddeler kullanılır ve alerjik reaksiyon riski de ortadan kaldırılır. Zayıflama sürecinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için kişinin düzenli olarak egzersiz yapması ve beslenmesine dikkat etmesi oldukça önemlidir.

Lipolitik mezoterapi nasıl yapılır?

Mezoterapi ile zayıflama işlemine başlamadan önce kesinlikle tedavi sürecinin planlanması gerekir. Hasta detaylı bir muayeneden geçirildikten sonra ihtiyaçları, ilaç miktarı ve alerjisi olan maddeler tespit edilir. Buna göre nasıl bir karışım hazırlanacağına karar verilir. Tedavi planı yapılıp kullanılacak ilaçlar belirlendikten sonra işleme başlanır. Bu uygulamada çok ince ve mikro boyutlu iğneler kullanılır. Fazla yağın bulunduğu bölgeye 1-2 cm aralıklarla ilaç enjekte edilir. Bu sırada hasta çok küçük bir enjeksiyon acısı hisseder, birkaç saniye sürer.

Lipolitik mezoterapiden alınmak istenen etkiye bağlı olarak seans aralıkları 1 hafta, 15 gün ya da 1 aylık periyotlar şeklinde belirlenir. İşlemden hemen sonra kişinin günlük yaşamına dönmesi mümkündür. Bölgesel zayıflama mezoterapi işlemi, cerrahi bir uygulama olmadığı için zorlayıcı bir iyileşme süreci siz konusu değildir.

Lipolitik mezoterapi işlem sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Lipolitik mezoterapi işleminden sonraki süreç ile ilgili bilinmesi gereken hususlar oldukça önemlidir. Bunlar sayesinde işlemin etkisi daha hızlı ve başarılı bir şekilde alınabilir. Ayrıca mezoterapi diyeti ile desteklenirse de bölgesel zayıflama daha kolay olur. Mezoterapi ile kilo vermeyi hızlandırmak için beslenmeye dikkat etmek çok önemlidir. Kişiler özel bir diyet listesi ile kilo alımının önüne geçebilir. Bu diyet listesi kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Ancak listenin protein, karbonhidrat, mineral, vitamin, yağ ve lif bakımından zengin olması gerekir.

İşlemden sonra oluşabilecek bazı yan etkiler ve dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir: