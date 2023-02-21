Mezoterapi zararları nedir, yan etkileri var mı? Kimler mezoterapi içi uygundur?

Mikro ölçekli çok ince iğneler kullanılarak uygulanan mezoterapi, cildin orta katmanına vitamin, mineral ve enzim gibi çeşitli maddeleri enjekte etme işlemidir. Genellikle estetik amaçlı yapılan bu işlem, kısa süre içinde gerçekleştirilir ve kişilerin hemen günlük yaşama dönebilmesini sağlar. Sahip olduğu faydalı etkiler ile öne çıkan mezoterapinin bazı durumlarda zararı da olabilir. Bunlardan etkilenmemek için mezoterapi uygulaması ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak gerekir.

Mezoterapinin yan etkileri nelerdir?

Mezoterapi çok etkili bir tedavi yöntemi olsa da bazı durumlarda yan etkilere neden olabilir. Ayrıca mezoterapi yan etkileri arasında doğal olanlar da vardır. Örneğin uygulama bölgesinde şişlik, kızarıklık ve morluk gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Ancak bunlar zamanla kendiliğinden geçer. Yani herhangi bir müdahale etmeye gerek yoktur. Ciltte aşırı hassasiyet, kaşıntı ve yanma hissi de oluşabilir. Mezoterapi sonrası ödem de oldukça normal karşılanan bir durumdur. Bazı durumlarda ishal, mide bulantısı ve kusma da görülebilir. Uygulama bölgesine göre mezoterapinin yan etkileri değişiklik gösterir.

Mezoterapi, alanında uzman kişiler tarafından yapılmazsa ciddi problemlere yol açabilir. Uygulamadan önce kesinlikle detaylı bir fiziksel muayene gereklidir. Bu muayene sayesinde hastanın alerji durumu, hastalıkları, ihtiyaçları ve hassasiyetleri belirlenir. Buna uygun olarak da enjeksiyon maddesine ve seans aralıklarına karar verilir. Uzman hekimler, hastaya özel olarak bir tedavi planı oluşturur. Bu alanda deneyimli ve uzman olmayan kişiler tarafından uygulama yapılırsa, mezoterapi zararları ciddi oranda görülebilir.

Kimlere mezoterapi uygulanmaz?

Mezoterapi her durumda her kişiye uygulanabilen bir tedavi yöntemi değildir. Bazı kişiler, mezoterapi karışımı içindeki bileşenlere alerjik reaksiyon gösterebilir. Ayrıca belli hastalıklara sahip kişiler için de mezoterapi uygun olmayabilir. Eğer bu kişilere işlem yapılırsa, saç mezoterapisi zararları kişide daha da olumsuz sonuçlara yol açabilir. Mezoterapi için uygun olmayan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Hamile kadınlar

Emziren anneler

Felç geçiren kişiler

İnsülin ilacı almak zorunda olan şeker hastaları

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kalp hastaları

Kanser hastaları

Kan pıhtılaşma problemi yaşayan kişiler

Ürtiker sorunu yaşayan kişiler

Mikroenjeksiyon maddelerinden herhangi birine alerjisi olanlar

Bu kişilerde saç mezoterapisinin yan etkileri çok ciddi boyutlarda görülür. Yapılan mikroenjeksiyon işlemi ile vücuda vitamin, protein, enzim, mineral vb. takviyesi yapıldığı için bu kişiler, farklı problemler yaşayabilir. Dolayısıyla yukarıdaki durumlara sahip olduğu tespit edilen kişilere mezoterapi yapılmaz.

Mezoterapi farklı işlemlerle aynı anda yapılabilir mi?

Mezoterapi vücudun farklı bölgelerine uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Genellikle estetik amaçlı tercih edilen bir uygulamadır. Bazı durumlar mezoterapi ile birlikte farklı işlemlere de başvurulabilir. Ancak bunun kararını kesinlikle uzman hekim vermelidir. Çünkü kişinin durumu, hastalığı ve ihtiyaçlarına göre kombine tedaviler uygulamak gerekir. Örneğin göz altına mezoterapi yapılacaksa hangi enjeksiyon malzemelerinin kullanılacağı önemlidir. Göz altı mezoterapisi yan etkileri ve zararlarının ortaya çıkmaması için hastanın hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

İğnesiz mezoterapi zararları neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu uygulamada iğne kullanılmaz ve uygulama bölgesinde şişlik, kızarma, morluk gibi komplikasyonlara neden olmaz. İğneli ya da iğnesiz mezoterapi, PRP gibi uygulamalarla ya da dolgu, botoks gibi işlemlerle desteklenebilir. Uzman doktorun önerilerine göre mezoterapi tek başına ya da çeşitli işlemlerle aynı anda uygulanabilir.