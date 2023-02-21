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Mezoterapi cilde nasıl uygulanır, hangi amaçlarla uygulanır? Cilt mezoterapisi faydaları nedir, ne işe yarar?

08.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildi gençleştirmek ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için günümüzde pek çok yönteme başvurulur. Kremler, cilt altına nüfuz edemeyip yalnızca yüzeyde kaldığı için etkisini uzun sürede gösterir. Ancak mezoterapi tedavisi, cildin orta tabakasına bileşenleri enjekte etme işlemine dayandığı için çok daha hızlı ve etkili sonuçlar sunar. Cildin ihtiyacı olan tüm bileşenleri tek seferde sağladığı için mezoterapi işlemi oldukça faydalıdır. Peki, cilde mezoterapi hangi amaçlarla uygulanır?

Mezoterapi cilde nasıl uygulanır, hangi amaçlarla uygulanır? Cilt mezoterapisi faydaları nedir, ne işe yarar?

Cildin ihtiyacı olan mineralleri, vitaminleri, amino asitleri, antioksidanları karışım halinde cildin alt tabakalarına enjekte etme işlemine cilt mezoterapisi adı verilir. Vücudun pek çok bölgesine uygulanabilen mezoterapi, ameliyata gerek olmadan cildin daha estetik ve güzel görünmesini sağlayabilir. Kişiye özel olarak hazırlanan mezoterapi karışımları çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Özellikle yüze oldukça sık uygulanan bu işleme kısaca mezolifting denmektedir.

Mezoterapi ne işe yarar?

Cilt hücrelerini besleyerek yenileme işlevine sahip olan mezoterapi cilt bakımı, cildin daha güzel ve genç görünmesini destekler. Çünkü deri altına enjekte edilen maddeler, cildin pek çok ihtiyacını karşılayabilir. Cilt mezoterapisi cilt bakımı için de tercih edilen çok önemli bir tedavi yöntemidir. Bu uygulamanın faydaları şu şekilde listelenebilir:

  • Ciltteki kırışıklık, sarkma, leke ve çatlak gibi kötü görünümleri yok edebilir.
  • Selülit ve bölgesel yağları gidermek için mezoterapiye başvurulabilir.
  • Kronik-akut ağrıları dindirmeye ve bazı sporcu yaralanmalarını iyileştirmeye yardımcı olur.
  • Mevcut yaşlanma belirtilerini yok ettiği gibi yeni oluşabilecek belirtilere karşı da koruma yapar.
  • Mezoterapi cilt tedavisi için hızlı ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğundan etkisini kısa süre içinde gösterebilir.
  • Kişiye özel olarak hazırlanan karışımlar sayesinde etkisi daha yüksek olabilir.
  • Yüze uygulanan mezoterapi, ciltteki kolajen üretimini artırdığı için daha canlı bir görünüm kazandırır.
  • Mezoterapi cilt gençleştirme uygulamaları arasında en etkili olanıdır; çünkü maddeler direkt deri altına enjekte edilir.
  • Ameliyat olmaya gerek kalmadan ağrısız ve acısız bir şekilde cildi iyileştirebilir.
  • Saç mezoterapisi sayesinde saç dökülmesi önlenebilir, saç telleri güçlendirilebilir.

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Mezoterapi hangi amaçlarla uygulanır?

Mezoterapi leke tedavisi gibi daha pek çok amaçla uygulanan bir işlemdir. Mezoterapi cilt bakımı ve leke tedavisi dışında uygulanan bölgeler:

  • Kilo kaybı
  • Göz altı morlukları
  • Cilt sarkması ve yaşlanması
  • Selülit
  • Deride pigment yetersizliği
  • Saç dökülmesi
  • Deri çatlakları
  • Alerjiler
  • Leke tedavisi ve güneş lekeleri
  • Spor yaralanmaları
  • Yumuşak doku romatizması
  • Akut ve kronik ağrılar

Bu amaçlarla vücudun çeşitli bölgelerine mezoterapi uygulanabilir. Hastanın durumuna, hastalık şiddetine, vücut yapısına ve hassasiyetlerine uygun olarak iğne ya da iğnesiz mezoterapi tercih edilebilir. Aynı şekilde kullanılacak enjeksiyon maddesi de yine hastanın alerjik durumuna göre belirlenir.

Mezolifting etkisini ne zaman gösterir?

Mezoliftingin etkisi seans sıklığına, hastanın durumuna, uygulama bölgesine ve seansları aksatıp aksatmamasına göre değişiklik göstermektedir. Mezoterapi cilt bakımı için tüm seanslara düzenli olarak giderse, 3. uygulamadan sonra mezoliftingin etkisini gözle görülür bir şekilde fark edebilir. Ayrıca kişiden kişiye seans sıklığı ve sayısı da değişebilir. Hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur.

Mezoterapi sonrası şişlik ne zaman geçer?

Çok hızlı bir tedavi şekli olan mezoterapi cilt bakımı sonrası kişi gündelik yaşamına hemen dönebilir. Sadece işlemden dolayı cildinde kızarıklık, şişlik, morluk meydana gelebilir. Bunlar ise kısa süre içinde kendiliğinden geçer, herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Bu tedavinin etkisi artırmak için yüz mezoterapisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler oldukça önemlidir. Yüz mezoterapisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler:

  • İşlemden sonraki ilk 24 saat yüze su değdirilmemelidir.
  • 48 saat boyunca zorlu hareketler yapılmamalı ve ağır kaldırılmamalıdır.
  • İlk 4 saat boyunca yüze herhangi bir krem ya da makyaj malzemesi sürülmemelidir.
  • 24 saat süresince yüzü direkt güneş ışığına maruz kalmaya karşı korumak gerekir.
  • Uygulama bölgesine kesinlikle dokunulmamalıdır. Eğer dokunulacaksa öncesinde eller mutlaka yıkanmalıdır.

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