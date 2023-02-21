Mezoterapi cilde nasıl uygulanır, hangi amaçlarla uygulanır? Cilt mezoterapisi faydaları nedir, ne işe yarar?

Cildin ihtiyacı olan mineralleri, vitaminleri, amino asitleri, antioksidanları karışım halinde cildin alt tabakalarına enjekte etme işlemine cilt mezoterapisi adı verilir. Vücudun pek çok bölgesine uygulanabilen mezoterapi, ameliyata gerek olmadan cildin daha estetik ve güzel görünmesini sağlayabilir. Kişiye özel olarak hazırlanan mezoterapi karışımları çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Özellikle yüze oldukça sık uygulanan bu işleme kısaca mezolifting denmektedir.
Cilt hücrelerini besleyerek yenileme işlevine sahip olan mezoterapi cilt bakımı, cildin daha güzel ve genç görünmesini destekler. Çünkü deri altına enjekte edilen maddeler, cildin pek çok ihtiyacını karşılayabilir. Cilt mezoterapisi cilt bakımı için de tercih edilen çok önemli bir tedavi yöntemidir. Bu uygulamanın faydaları şu şekilde listelenebilir:
Mezoterapi leke tedavisi gibi daha pek çok amaçla uygulanan bir işlemdir. Mezoterapi cilt bakımı ve leke tedavisi dışında uygulanan bölgeler:
Bu amaçlarla vücudun çeşitli bölgelerine mezoterapi uygulanabilir. Hastanın durumuna, hastalık şiddetine, vücut yapısına ve hassasiyetlerine uygun olarak iğne ya da iğnesiz mezoterapi tercih edilebilir. Aynı şekilde kullanılacak enjeksiyon maddesi de yine hastanın alerjik durumuna göre belirlenir.
Mezoliftingin etkisi seans sıklığına, hastanın durumuna, uygulama bölgesine ve seansları aksatıp aksatmamasına göre değişiklik göstermektedir. Mezoterapi cilt bakımı için tüm seanslara düzenli olarak giderse, 3. uygulamadan sonra mezoliftingin etkisini gözle görülür bir şekilde fark edebilir. Ayrıca kişiden kişiye seans sıklığı ve sayısı da değişebilir. Hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur.
Çok hızlı bir tedavi şekli olan mezoterapi cilt bakımı sonrası kişi gündelik yaşamına hemen dönebilir. Sadece işlemden dolayı cildinde kızarıklık, şişlik, morluk meydana gelebilir. Bunlar ise kısa süre içinde kendiliğinden geçer, herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Bu tedavinin etkisi artırmak için yüz mezoterapisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler oldukça önemlidir. Yüz mezoterapisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler: