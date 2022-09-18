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  4. Lise müdürünün kahreden ölümü! Balık tutmak için girdiği nehir sonu oldu

Lise müdürünün kahreden ölümü! Balık tutmak için girdiği nehir sonu oldu

18.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 47 yaşındaki lise müdürü Mehmet Altıntas zıpkınla balık tutmak için Fırat nehrine girdi. 4 çocuk babası Altıntas, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda ise 6 metre derinlikte Altıntas'ın cansız bedeni bulundu.

Lise müdürünün kahreden ölümü! Balık tutmak için girdiği nehir sonu oldu

Siverek'teki Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi’nde müdür olan 4 çocuk babası Mehmet Altıntas, dün akşam saatlerinde balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte Deveboynu Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehrine girdi. Zıpkınla balık avlayan Altıntas, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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ACI HABER GELDİ

Gece sonuçsuz kalan arama çalışmaları, bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda 6 metre derinlikte Altıntas'ın cansız bedeni bulundu.

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Tekneyle kıyıya getirilen Altıntas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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(DHA)

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Fırat Nehri Şanlıurfa
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