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Lise öğrencileri lezzetleri için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Rize'de meslek lisesi öğrencileri, "Geleceğin Altın Şefleri Yarışıyor"da hünerlerini sergiledi - Vali Kemal Çeber: - "Meslek liselerini önemsiyoruz. Her türlü meslek alanında öne çıkarmaya çalışıyoruz"

RİZE (AA) - Rize'de meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla "Geleceğin Altın Şefleri Yarışıyor" yemek yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde bir restoranda düzenlenen yarışmaya 8 meslek lisesinden 24 öğrenci katıldı.

Ana yemek ve tatlı hazırlamak için 90 dakika süre verilen öğrenciler, görseli güzel ve lezzetli yemekler hazırlamak için mücadele etti. Öğrencilerin hazırladığı yemeklere sunum ve lezzet olmak üzere 2 ayrı kategoride puan verildi.

Yarışmada, Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birinci, Çamlıhemşin Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Çayeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Vali Kemal Çeber, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek liselerinin önemine vurgu yaptı.

Yarışmanın el becerisi, cesaret ve gelişimin önemli olduğunu ifade eden Çeber, "Meslek liselerini önemsiyoruz. Her türlü meslek alanında öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu tür faaliyetler de bu amaca hizmet ediyor. Düzenlenen yemek yarışmasında olsa daha güzel olacağını düşündüğüm bir bölüm oldu. Bir sonraki yarışmada bir tane yöresel yemek şartı konulmasını düşünüyorum." dedi.

Çeber, Rize mutfağının çok güzel yemekleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Muhlama, hamsinin her türlü yemeği, kara lahana ile yapılan yemekler ve mısır ekmeğini seviyorum. Tatlıyı tabii ayrı bir yere koyuyorum. Pepeçuramız, laz böreğimiz çok güzel. Zengin bir mutfağımız var."

Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da güzel bir yarışma olduğunu belirterek, "Okullarda yapılan birtakım etkinliklerin pratik göstergesi aslında. Bu çocukların hepsi bizim gönlümüzde birinci. Bizim aslında mesleki eğitimde daha nitelikli ve dönemin isteği eleman yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci Rize yarışma yemek

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