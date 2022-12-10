HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lise öğrencisi 'Seni MİT'çi yapacağız' vaadiyle günlerce cinsel istismara uğramıştı! İfadeler ortaya çıktı: Bizi de kandırdı

Lise öğrencisi 'Seni MİT'çi yapacağız' vaadiyle günlerce cinsel istismara uğramıştı! İfadeler ortaya çıktı: Bizi de kandırdı

10.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da lise son sınıf öğrencisi, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırılıp günlerce cinsel istismara uğradı. Olayda ifadeler ortaya çıktı. Okul müdürü 'A.M. bizi de kandırdı' derken A.M. ise 'Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim' dedi.

Lise öğrencisi 'Seni MİT'çi yapacağız' vaadiyle günlerce cinsel istismara uğramıştı! İfadeler ortaya çıktı: Bizi de kandırdı

Konya'da lise son sınıfı öğrencisi, okulunun müdürü H.A.'nın 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp tanıştırdığı evli ve 1 çocuk babası A.M.'nin günlerce cinsel istismarına maruz kaldı. İğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı. Okul müdürü "A.M. bizi de kandırdı" derken A.M. ise "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim" dedi.

mite-memur-olarak-alacagiz-vaadiyle-cinsel-istismar-iddiasinda-ifadeler-ortaya-cikti-_5680_dhaphoto1

MİT MENSUBU OLARAK TANITTI, ELEKTRİKÇİ ÇIKTI

Kentteki lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın, kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı. İddiaya göre, okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası A.M., G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası A.M., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz! Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

"BİZİ DE KANDIRDI"

Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın “Suçlamaları kabul etmiyorum. A.M. bizi de kandırdı” dediği öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "A.M. bizi MİT’çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

mite-memur-olarak-alacagiz-vaadiyle-cinsel-istismar-iddiasinda-ifadeler-ortaya-cikti-_2295_dhaphoto2

OKUL MÜDÜRÜ H.A

mite-memur-olarak-alacagiz-vaadiyle-cinsel-istismar-iddiasinda-ifadeler-ortaya-cikti-_2295_dhaphoto4

OKUL MÜDÜRÜ A.S.K

"KİMSEYE TECAVÜZ ETMEDİM"

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.’yı günlerce istismar eden A.M.'nin, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

2

Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi’nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.’ya psikolojik destek sağlıyor. G.A.’nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çok bildiğimiz kurumsal firma" Araba kiralamak istedi internete yazdı başına gelmeyen kalmadı... Artık bu yöntemi kullanıyorlar!"Çok bildiğimiz kurumsal firma" Araba kiralamak istedi internete yazdı başına gelmeyen kalmadı... Artık bu yöntemi kullanıyorlar!
İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleriİYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri
Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Konya

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilmesini konuşuyor! Annenin ifadesi ortaya çıktı

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı! 'Demek bi çekiciliğin var işte'

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı! 'Demek bi çekiciliğin var işte'

Bağırsakları dinamitliyor! Ağzınıza attığınız an...

Bağırsakları dinamitliyor! Ağzınıza attığınız an...

İlginizi Çekebilir

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.