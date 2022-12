Lise öğrencisi 'Seni MİT'çi yapacağız' vaadiyle günlerce cinsel istismara uğramıştı! İfadeler ortaya çıktı: Bizi de kandırdı

Konya'da lise son sınıfı öğrencisi, okulunun müdürü H.A.'nın 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp tanıştırdığı evli ve 1 çocuk babası A.M.'nin günlerce cinsel istismarına maruz kaldı. İğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı. Okul müdürü "A.M. bizi de kandırdı" derken A.M. ise "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim" dedi.

MİT MENSUBU OLARAK TANITTI, ELEKTRİKÇİ ÇIKTI

Kentteki lisede son sınıfta eğitim gören G.A.'nın, kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılarak hayatı karartıldı. İddiaya göre, okul müdürü H.A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak tanıştırdığı, evli ve 1 çocuk babası A.M., G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası A.M., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

"BİZİ DE KANDIRDI"

Soruşturma kapsamında ifadeler ortaya çıkarken, okul müdürü H.A.'nın “Suçlamaları kabul etmiyorum. A.M. bizi de kandırdı” dediği öğrenildi. Diğer okul müdürü A.S.K. de "A.M. bizi MİT’çiyim, diye kandırdı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade verdi.

OKUL MÜDÜRÜ H.A

OKUL MÜDÜRÜ A.S.K

"KİMSEYE TECAVÜZ ETMEDİM"

Okul müdürü H.A.'nın tanıştırmasıyla G.A.’yı günlerce istismar eden A.M.'nin, ifadesinde "Taşıdığım MİT kimliği değil, bir derneğe ait kimlikti. Ben kimseye tecavüz etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

Öte yandan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü de Rehberlik Araştırma Merkezi’nden 2 öğretmen görevlendirerek lise son sınıf öğrencisi G.A.’ya psikolojik destek sağlıyor. G.A.’nın isteğine bağlı okul değişikliği de yapılabileceği öğrenildi.

(DHA)