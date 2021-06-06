Lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihleri ile ilgili MEB'den açıklama!

Bugün milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı Liselere Giriş Sınavı (LYS) ardından gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 2021 yılı liselere geçiş sınavının sonrasında ise öğrencileri açıklanacak soru ve cevapların heyecanı sardı. Öğrenciler tarafından puan hesaplamaları yapılırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS 2021 sonuçlarının 30 Haziranda açıklanacağını duyurdu. Peki, LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarfından yapılan açıklama kapsamında 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Öte yandan sonuçlar https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Bu kapsamda henüz tercihlern yapılacağı tarihe ilişkin net bir bilgi bulunmamakta. Ancak 30 Haziranda açıklanacak sonuçlar doğrultusunda Temmuz ayı içerisinde yapılması öngörülüyor. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden veya öğrenciler okuduğu okulun müdürlüğüne giderek yapabilecek.