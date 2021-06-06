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Lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihleri ile ilgili MEB'den açıklama!

06.06.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında her yıl yapılan Liselere Giriş Sınavı (LYS), bu yıl 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen LGS katılan öğrenciler tarafından soruların açıklanması büyük bir merak ile beklenirken, diğer yanda ise tercih sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Lise tercihleri ne zaman başlayacak? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihleri ile ilgili MEB'den açıklama!

Bugün milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı Liselere Giriş Sınavı (LYS) ardından gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen 2021 yılı liselere geçiş sınavının sonrasında ise öğrencileri açıklanacak soru ve cevapların heyecanı sardı. Öğrenciler tarafından puan hesaplamaları yapılırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS 2021 sonuçlarının 30 Haziranda açıklanacağını duyurdu. Peki, LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarfından yapılan açıklama kapsamında 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Öte yandan sonuçlar https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır? 2021 LGS doğru ve yanlış sorularına göre puan hesaplaması!

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Bu kapsamda henüz tercihlern yapılacağı tarihe ilişkin net bir bilgi bulunmamakta. Ancak 30 Haziranda açıklanacak sonuçlar doğrultusunda Temmuz ayı içerisinde yapılması öngörülüyor. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden veya öğrenciler okuduğu okulun müdürlüğüne giderek yapabilecek.

Lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih tarihleri ile ilgili MEB'den açıklama!

2021 YILI LGS KONTEJANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu doğrultuda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Ülke genelindeki anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldığı açıklandı.

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır? 2021 LGS doğru ve yanlış sorularına göre puan hesaplaması!

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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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