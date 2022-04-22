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  4. Lisede korkunç olay! Doğum günü hediyesi olarak verilmiş... Arkadaşını yaraladı

Lisede korkunç olay! Doğum günü hediyesi olarak verilmiş... Arkadaşını yaraladı

22.04.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir lisede korkunç bir olay meydana geldi. Lise öğrencisi Ö.A. okulda, doğum gününde kendisine hediye edilen bıçağı gösterirken kazayla sınıf arkadaşı T.E.’yi bacağından yaraladı. Yaralanan öğrenci hastanede tedavi altına alınırken polis merkezine götürülen öğrencilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Korkunç olay, saat 14.00 sıralarında Yarımca Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Ö.A. ve N.K. okulun kapısında nöbetçi öğrenci olarak görev yapan arkadaşları T.E.‘nin yanına gitti. Ö.A. burada kendisine doğum günü hediyesi olarak verilen bıçağı arkadaşlarına gösterdi.

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ARKADAŞINI YARALADI

Ö.A. bıçağı elinde çevirdiği sırada kazayla sınıf arkadaşı T.E.’yi bacağından yaraladı. Olayı gören diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi geldi.

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ÖĞRENCİLER İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Yaralanan T.E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

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Polis merkezine götürülen Ö.A. ve N.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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