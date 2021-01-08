Liselerde karne verilecek mi? İlkokul ve ortaokul karneleri ne zaman verilecek? 1. dönem karneler verilecek mi? Karneler ne zaman ve nasıl verilecek?

Çok sayıda öğrenci ve veli tarafından 1. dönem karneler verilecek mi konusunda araştırma yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? Karneler nasıl verilecek? İşte detaylar...

LİSELERDE KARNE VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 22 Ocak’ta başlayacak olan sömestr tatili öncesinde öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten Bakan Selçuk, dijital bir karnenin söz konusu olduğunu söyledi. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karna olabileceğini belirtti.

Mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklar ve veliler açısından en kolay hangisinin olacağını düşünmeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Selçuk, olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususların mevzuat içerisinde olmayabileceğini ve bu nedenle zaman zaman mevzuatta değişiklik yaparak alanı rahatlatmaya çalıştıklarını aktardı.