Liselerde karne verilecek mi? İlkokul ve ortaokul karneleri ne zaman verilecek? 1. dönem karneler verilecek mi? Karneler ne zaman ve nasıl verilecek?

Çok sayıda öğrenci ve veli tarafından 1. dönem karneler verilecek mi konusunda araştırma yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? Karneler nasıl verilecek? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 22 Ocak’ta başlayacak olan sömestr tatili öncesinde öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi. Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetleri olmadığını belirten Bakan Selçuk, dijital bir karnenin söz konusu olduğunu söyledi. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karna olabileceğini belirtti.
Mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklar ve veliler açısından en kolay hangisinin olacağını düşünmeye çalıştıklarını dile getiren Bakan Selçuk, olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususların mevzuat içerisinde olmayabileceğini ve bu nedenle zaman zaman mevzuatta değişiklik yaparak alanı rahatlatmaya çalıştıklarını aktardı.
Öğrenciler için dijital karne verilmesi konusunun gündeme gelmesiyle beraber bir yandan da sömestr tatilinin başlangıcı ve bitiş tarihi araştırılıyor.
Konuşmasında 15 Şubat’ta hangi yaş gruplarında yüz yüze eğitime tam olarak geçilebileceğine dair hazırlık yaptıklarını dile getiren Bakan Selçuk, bu hazırlıkla alakalı açıklama yapabilmek için salgının seyri ve Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin görülüyor olması gerektiğini belirtti. Bakan Selçuk, açıklama yapmak ve yüz yüze eğitim noktasında her zaman kontrollü gitmeyi tercih ettiklerine değindi.
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 15 Şubat 2021 tarihinde yeniden başlayacak. Yüz yüze eğitim ve karnelerin verilmesiyle alakalı yapılacağı resmi açıklamalar bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum