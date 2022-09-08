Listeye Bosna Hersek ve Sırbistan da eklendi! İşte kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında Sırbistan ve Bosna- Hersek'te temaslarda bulundu. Erdoğan, Sırbistan ve Bosna-Hersek vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğini, aynı şekilde Türk vatandaşlarının da bu ülkelere gidişlerde kimlik kullanacağını açıkladı. Böylece Türkiye’den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'yi, Türkiye’ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19 oldu.

BİRÇOK ÜLKE VİZE TALEP ETMİYOR

Yeni Şafak'tan Canberk Doğan'ın haberine göre KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Sırbistan ve Bosna-Hersek Türk vatandaşlarının gümrüklerde kimliklerini göstererek girip çıkabileceği ülkeler. Türkiye’den birçok Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkesine ise vize şartı olmadan pasaportla gidilebiliyor. Schengen vizesi nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahatler çoğu zaman kısıtlansa da Amerika kıtasının birçok ülkesi vize talep etmiyor. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Güney Amerika ülkeleri ise Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad, Tobago, Uruguay ve Venezuela.

19 ÜLKE VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE KİMLİKLE SEYAHAT EDEBİLİYOR

Türkiye’ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19. Çeşitli anlaşmalar kapsamında birçok ülke vatandaşları da Türkiye’ye ülkelerinin kimliklerini göstererek girebiliyor. Bu ülkeler Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, KKTC, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Sırbistan.



