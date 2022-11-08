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LOFTID nedir? LOFTID ne işe yarar? NASA 9 Kasım'da uzaya ısı kalkanı fırlatmaya hazırlanıyor

08.11.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LOFTID, NASA'nın 9 Kasım Çarşamba günü uzaya ısı kalkanı fırlatacağına yönelik haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. NASA'dan yapılan açıklamada insanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için uzaya bir ısı kalkanı fırlatılacağı ifade edilmişti. Peki, LOFTID nedir, ne işe yarar? İşte Şişirilebilir Yavaşlatıcı diye bilinen LOFTID hakkında merak edilenler...

LOFTID nedir? LOFTID ne işe yarar? NASA 9 Kasım'da uzaya ısı kalkanı fırlatmaya hazırlanıyor

LOFTID 9 Kasım 2022 Çarşamba günü (yarın) uzaya fırlatılacak. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamanın ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. LOFTID Dünya yörüngesi uçuş testini gerçekleştirecek. İşte Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) hakkında bilgiler...

LOFTID

LOFTID NEDİR?

İnsanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için NASA tarafından dünya yörüngesine fırlatılacak ısı kalkına verilen addır.

LOFTID NE İŞE YARAR?

NASA insanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılacak çalışmalara yoğunlaştı.

İnsanların Mars'a gitmesini mümkün kılmak için atmosfere girişte hem onların hayatta kalmalarını sağlayacak hem de yavaşlayabilen bir uzay aracının icat edilmesi gerekli.

2021 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Perseverance gezgini, basit bir paraşüt kullanarak Kızıl Gezegene iniş yapmış ve sonrasında ise atmosferden zarar görmeden çıkmayı başarmıştı.

Uçan daire benzeri büyük bir şişirilebilir ısı kalkanı olan LOFTID ile bu soruna çözüm bulması hedefleniyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) adı verilen aracın Dünya'ya geri inmeden önce şişeceği ifade edildi.

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