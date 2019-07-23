Lohusalık dönemi estetik için uygun bir zaman mı?

Çocuk sahibi olmuş her kadının bildiği gibi, “lohusalık dönemi” mutluluk veren fakat aynı zamanda da anneyi çok fazla yıpratan bir dönemdir. Lohusalık dönemindeki anneler zor bir dönemden geçtikleri için psikolojik ve bedensel olarak yıpranabiliyorlar. “Lohusalık döneminde, estetik ameliyat ve uygulama yapılır mı?” sorusu anneler tarafından sıkça merak edilen konuların başında gelmektedir.

Kadınlarda hamilelik döneminde meydana gelen, hormonal ve bedensel değişimler, lohusalık döneminde gerilemektedir. Emzirme dönemindeki annelerde, bu işlevin sürdürülebilmesi için yeni hormonal değişimler meydana gelir. Hem hormonel değişimler hem de hayatlarına yeni bir bireyin katılması, annelerde pek çok psikolojik değişiklikleri de beraberinde getirir.

DUYGUSAL VE BEDENSEL DEĞİŞİMLERİN YATIŞMASI BEKLENMELİ

Yeni bir bebeğe sahip olmanın mutluluğu yanında onun getirdiği sorumluluk, gösterilmesi gereken yoğun ilginin yarattığı yorgunluk, bedensel ve psikolojik olarak anneleri zorlar. Bu dönemde anneler, iyi hissetmek için bazı estetik müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Ancak estetik müdahale için duygusal ve bedensel değişimlerin yatışmasının beklenmesi daha uygun olacaktır.