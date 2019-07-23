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Lohusalık dönemi estetik için uygun bir zaman mı?

ozanseymen.sezen ozanseymen.sezen
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 23.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Lohusalık dönemi estetik ameliyatları ve uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan KBB-Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Kadınlarda hamilelik döneminde meydana gelen, hormonal ve bedensel değişimler, lohusalık döneminde gerilemektedir" dedi.

Lohusalık dönemi estetik için uygun bir zaman mı?

Çocuk sahibi olmuş her kadının bildiği gibi, “lohusalık dönemi” mutluluk veren fakat aynı zamanda da anneyi çok fazla yıpratan bir dönemdir. Lohusalık dönemindeki anneler zor bir dönemden geçtikleri için psikolojik ve bedensel olarak yıpranabiliyorlar. “Lohusalık döneminde, estetik ameliyat ve uygulama yapılır mı?” sorusu anneler tarafından sıkça merak edilen konuların başında gelmektedir.

Kadınlarda hamilelik döneminde meydana gelen, hormonal ve bedensel değişimler, lohusalık döneminde gerilemektedir. Emzirme dönemindeki annelerde, bu işlevin sürdürülebilmesi için yeni hormonal değişimler meydana gelir. Hem hormonel değişimler hem de hayatlarına yeni bir bireyin katılması, annelerde pek çok psikolojik değişiklikleri de beraberinde getirir.

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DUYGUSAL VE BEDENSEL DEĞİŞİMLERİN YATIŞMASI BEKLENMELİ

Yeni bir bebeğe sahip olmanın mutluluğu yanında onun getirdiği sorumluluk, gösterilmesi gereken yoğun ilginin yarattığı yorgunluk, bedensel ve psikolojik olarak anneleri zorlar. Bu dönemde anneler, iyi hissetmek için bazı estetik müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Ancak estetik müdahale için duygusal ve bedensel değişimlerin yatışmasının beklenmesi daha uygun olacaktır.

LOHUSALIK DÖNEMİNDE DOLGU YAPTIRILABİLİR

Anneler, bebeklerini emzirmeyi bıraktıysa, duygusal olarak hazır hissediyorlarsa ve herhangi bir sağlık sorunları yoksa tüm estetik yüz müdahaleleri ve ameliyatı yaptırabilirler. Estetik ameliyat ve müdahalelere bakacak olursak yüze hyalüronik asit ile yapılacak dolgu uygulamaları farklılık gösterebilir. Hyalüronik asit, göz ve cilt sağlığı için önemli olan sıvı şeklinde bir asittir. Cilt yaşlanmasının önüne geçilmesi ve ciltteki kusurları kapatmasından dolayı önemli bir maddedir. Hyalüronik asit, sadece yüze yapılan bölgede kaldığı ve insan vücudunda hali hazırda bulunan bir madde olduğu için emzirme döneminde de yapılabilir.

UYKUSUZLUK VE YORGUNLUK GÖZ ALTLARINDA ÇÖKMELER OLUŞTURABİLİR

Lohusalık döneminde yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle göz altlarında çökmeler ve koyulaşmaların yarattığı görüntü, kadınlarda yorgun bir ifadeye yol açar ve onları mutsuz eder.

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Göz altına yapılacak ışık dolgusu, bu görüntüyü daha iyi hale getirerek, bu zor dönemlerde kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Yine bu dönemde, elmacık, dudak, çene lazonobiyel bölge dediğimiz, burun kenarındaki derin oluklarda, dolgu uygulamasıyla daha güzel bir görünüm verilebilir. Uygulanacak hyalüronik asit, uygulanan yerlerde kaldığından ve kana geçmediğinden size ve bebeğinize bir zararı dokunmaz.

DUDAK DOLGUSU İÇİN ZAMANA İHTİYACINIZ OLABİLİR

Hamilelik döneminde çok kilo aldıysanız ve bu kiloların yüzünüzü çok değiştirdiğini düşünüyorsanız, 3-6 aylık bir sürede kilo verip, yüzünüzün şeklinin eski halini almasını beklemek, elmacık ve yanağa yapılacak dolgular için daha doğru bir karar olabilir. Ayrıca anneler, hamilelik süreçlerinin ardından, hormonal değişiklik geçirirler. Bu hormonal değişiklikler nedeniyle annelerin dudakları olduğundan daha dolgun görünebilir.

Dolayısıyla dudak dolgusu yaptırmak içinde yine bir süre beklemek doğru olacaktır. Gözaltlarınızda hamilelikten önce de çökme ve renk değişmeleri varsa ya da lohusalık dönemiyle birlikte yeni oluşmuş ise, gözaltı ışık dolgusu yaptırabilirler.

KBB HASTALIKLARI UZMANI
DOÇ. DR. OZAN SEYMEN SEZEN


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Anahtar Kelimeler:
lohusa estetik Doğum sonrası estetik

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