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Lokanta, kıraathane ve kafelerle ilgili yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından yüz yüze toplandı. Toplantıda koronavirüs önlemleri ve atılacak adımlar da ele alındı. Çok sayıda kişinin merak ettiği lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerle ilgili son düzenlemeleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevapladı.

Lokanta, kıraathane ve kafelerle ilgili yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası çok sayıda kişi normalleşme süreci kapsamında 'Lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerle ilgili son düzenlemeler neler?' sorusunun cevabını arıyor.

Kritik Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerle ilgili son düzenlemelere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Lokanta, kafe kıraathane gibi işletmelerinin kapanış saati 22.00'den 24.00'a uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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