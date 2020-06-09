Lokanta, kıraathane ve kafelerle ilgili yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası çok sayıda kişi normalleşme süreci kapsamında 'Lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerle ilgili son düzenlemeler neler?' sorusunun cevabını arıyor.

Kritik Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerle ilgili son düzenlemelere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Lokanta, kafe kıraathane gibi işletmelerinin kapanış saati 22.00'den 24.00'a uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

