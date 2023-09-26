Lokman Hekim'in gençlik reçetesi! Hekimliğin atası meğer yüzyıllar önce onu tavsiye etmiş, yiyen yaşlanmıyor

Binlerce yıl önceden gelen şifa ve gençlik sırrı bir kez daha gündem oldu. Geçmişi çok eskilere dayanan fakat günümüzde değeri hiç bilinmeyen o meyvenin birçok yararı ve yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunmaktadır. Tıbbın atası olarak bilinen Lokman Hekim'in yüksek lif oranına sahip kızılcık meyvesini önerdiği söylenilmektedir.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sodyum ve potasyum yönünden zengin olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ile B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin içerir.

"TÜKETİLDİĞİ YERDE HEKİME GEREK YOK"

Lokman Hekim'in "Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" dediği rivayet edilmektedir.

HALSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇER, ENERJİ VERİR!

Kızılcık, A, C, E vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum maddesi, demir minerali ve daha birçok vitamini içerisinde barındırır. Düzenli tüketildiği takdirde halsizliğin önüne geçmenizi sağlar. Kızılcık, enerji veren bir besindir.

KALP SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR!

Kalp sağlığı için iyi olduğu vurgulanan kızılcığın, böbrek taşı sıkıntısından muzdarip olanlara da faydalı olduğu söylenir. Öte yandan kızılcık yalnızca mide rahatsızlıklarını ortadan kaldırmakla kalmaz, obeziteye karşı da savaşır.



