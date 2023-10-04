Londra'da kedi bakıcılığı yapan kadın bir günü paylaştı! Sosyal medyada gündem yarattı... Yorum yağmuruna tutuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da çekilen "Benimle bir iş günü" konseptindeki video kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Hazal isimli bir kadının kedi bakıcılığı yaptığı videoya kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi.

"BENİM İÇİN DÜNYANIN EN GÜZEL İŞİ"

Kedi bakıcılığı yapacağı eve giderken videosunu başlatan Hazal isimli kadın, "İlk önce mama kaplarını ve kumlarını temizledim. Yeni mamalar koydum ve yemek yedikleri yerleri topladım. Sonra onlara sevgi vermeye koyuldum. Benim için dünyanın en güzel işi" dedi.

Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları binlerce yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kedi bakıcılığı için İngilizce gerekiyor mu? Sonuçta kediler İngilizce bilmiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hayalimdeki meslek" yorumunu ekledi.