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Londra’dan gizli altın nakli: 100 ton ağırlığında 8000 adet

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Yaklaşık 30 milyar lira değerinde 8000 adet külçe altın Londra’dan Polonya’ya gizli gizli geçirildi.

Londra’dan gizli altın nakli: 100 ton ağırlığında 8000 adet

İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle Nazi işgalinden çekinen Polonya, ülkenin altın rezervlerini İngiltere Bankası’na nakletmeye karar verdi. Olayın üzerinden yıllar geçti ve Polonya altınlarını gizli gizli geri aldı.

Bunun için 100 ton ağırlığındaki 8000 adet külçe altın Londra’dan Polonya’nın başkenti Varşova’ya taşındı. Üst düzey bir gizlilikle yürütülen taşınma operasyonunda uçaklar, helikopterler, yüksek teknolojiyle donatılmış kamyonlar kullanıldı. Altınları taşımak için Londra havalimanından 8 gece uçuşu gerçekleşti. Her bir uçuşta 1000 adet külçe taşındı.

Taşımayı üstlenen güvenlik firması dünyada bankalar arası en büyük sevkiyatlardan birinin gerçekleştiğini söyledi. Altın külçelerinin yaklaşık 30 milyar TL değerine denk geldiği belirtiliyor.

Bloomberg, 31 Ekim itibariyle Polonya rezervlerinin 121,9 milyar dolara ulaştığını ifade ediyor.

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Londra gizli altın nakil

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