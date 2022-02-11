HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti

10.02.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son dönemlerde polis teşkilatında meydana gelen birçok tartışmalı olayın ardından görevinden ayrılıyor.

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick görevinden istifa etti

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son dönemlerde polis teşkilatında meydana gelen bir dizi tartışmalı olayın ardından görevinden ayrılıyor.

Dick, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Emniyet Müdürü olarak liderliğine güvenmediğini kendisine açıkça belirtmesinin ardından, görevden ayrılmaktan "başka seçeneği" kalmadığını söyledi.

Geçen hafta, polis teşkilatını denetleme kurumu, teşkilattaki bazı polisler arasında "utanç verici" kadın düşmanlığı, ayrımcılık ve cinsel taciz olayları tespit etmişti.

Dick, İngiltere'nin en büyük polis teşkilatına liderlik eden ilk kadındı.

Görevden ayrılacağı duyurulmadan birkaç saat öncesinde BBC Londra'ya konuşan Dick, denetleme kurumunun bulguları konusunda "öfkeli" olduğunu ve görevi bırakmaya "kesinlikle niyeti olmadığını" söylemişti.

Belediye Başkanı Khan ise yaptığı açıklamada, Dick'in tepkisinden "memnun olmadığını" ve "kenara çekilmesi gerektiğini" söyledi.

40 yıllık polislik kariyeri için Dick'e teşekkür eden Khan, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne güveni yeniden sağlamak amacıyla "yeni bir emniyet müdürünün atanması konusunda İçişleri Bakanı'yla yakın çalışacağını" söyledi.

Başbakan Boris Johnson, Dick'in "ülkesine on yıllardır büyük bir özveri ve seçkinlikle hizmet ettiğini" söyledi.

Dört yıl görev yapan Dick, düzenli bir görev devri için kısa bir süre daha hizmet etmeye devam edeceği konusunda Londra Belediye Başkanı ile anlaştı.

Dick'e yönelik tepkiler ve istifa çağrısı, geçen yıl Mart ayında bir polis tarafından kaçırılıp öldürülen Sarah Everard'ı anmak ve kadına yönelik şiddeti protesto etmek için toplanan kalabalığa Londra Polis Teşkilatı'nın müdahale etmesi ardından artmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede fatura protestosu! Anıtların ışıkları kapatıldıO ülkede fatura protestosu! Anıtların ışıkları kapatıldı
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"
'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Londra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Depresyona birebir gelen doğal kür tarifi

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.