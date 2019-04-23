Londra'da Ara Güler sergisi

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra'da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

Sergi Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatchi Galeri’de İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından açıldı.

Açılışına çok sayıda Türk ve İngiliz davetlinin katıldığı sergide, 39 İstanbul fotoğrafı ile 14 porte yer aldı.

Sergide İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine de yer verildi.

- İngiliz bakandan övgü

Açılışta konuşan İngiltere’nin Avrupa Bakanı Duncan, kendisine Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları gösteren herhangi bir şeye katılması teklif edildiğinde daima derhal "evet" yanıtı vermeyi kendisine bir kural haline getirdiğini söyledi.

Ara Güler’in isabetli bir şekilde dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri sayıldığını belirten Duncan, "Kendisini hiçbir zaman sanatçı diye tanımlamadı. Kendisini bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri olarak gördü. Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yerleştirdi. Özellikle de siyah beyaz İstanbul portrelerinde bunu yaptı." diye konuştu.