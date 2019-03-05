HABER

Londra’da iki havalimanı ve bir tren istasyonunda patlayıcı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da iki havalimanı ve bir tren istasyonunda patlayıcı bulundu.İngiltere’nin başkenti Londra’da, polis sabah saatlerinde Heathrow ve London City Havalimanları ile Waterloo Tren İstasyonu’nda 3 ayrı paylayıcı cihaz tespit etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da iki havalimanı ve bir tren istasyonunda patlayıcı bulundu.
İngiltere’nin başkenti Londra’da, polis sabah saatlerinde Heathrow ve London City Havalimanları ile Waterloo Tren İstasyonu’nda 3 ayrı paylayıcı cihaz tespit etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, zarfların içindeki küçük el yapımı patlayıcı cihazlardan sadece bir tanesinin harekete geçerek alev aldığı belirtildi. İstasyonda patlayıcı cihaz tespit edilmesinin ardından Waterloo Tren İstasyonu’nun güvenlik kordonuna alındığı, Heathrow ve London City Havalimanlarının da şüpheli paket ihbarının ardından kısa süreliğine tahliye edildiği belirtildi. Heathrow Havalimanında bir çalışanın paketi açtığı ve cihazın alev aldığı bildirildi. Polis, olay nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanmadığını açıkladı.
Öte yandan, Heathrow Havalimanında tespit edilen paketin üzerinde İrlanda pulu olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Otomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralıOtomobil eve daldı: 1'i ağır 2 yaralı
Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul ettiBakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.