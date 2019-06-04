Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da on binlerce göstericinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

ABD Başkanı Trump’ın İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya varmasıyla başlayan yürüyüşte Trump’ın göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Trafalgar Meydanı’nda Trump’ı tuvalet oturağında gösteren dev bir manken yerleştiren göstericiler, Parlamento Meydanı’nda da ABD Başkanını bir bebek şeklinde temsil eden dev bir balon uçurdu.

İngiliz polisi Trump’ın kafilesinin güzergahı boyunca ve İngiliz Başbakanlık Ofisi çevresindeki yolları trafiğe kapattı. Polis, bariyerleri aşmaya çalışabilecek göstericilere karşı da kimi noktalarda 4 saf şeklinde sıralandı.

Atlı polislerin de yoğun olarak kullanıldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı milletvekillerinin bile emniyet kordonlarını aşmasına izin verilmediği görüldü.