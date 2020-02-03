Londra'da polisin vurduğu saldırganın terör suçundan ceza aldığı belirlendi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da iki kişiyi bıçakladıktan sonra vurularak öldürülen saldırganın terör hükümlüsü olduğu ve kısa bir süre önce serbest bırakıldığı belirtildi.

Londra polisinin açıklamasına göre, başkentin güneyindeki Streatham bölgesinde dün yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanan iki kişiden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca üçüncü bir kişi de polisin ateş açması sonucu kırılan bir cam nedeniyle hafif yaralandı.

Polisin vurarak öldürdüğü saldırganın üzerindeki bombaya benzeyen düzeneğin ise sahte olduğu tespit edildi.

- Kısa bir süre önce serbest bırakıldı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, saldırganın kısa bir süre önce hapisten çıktığını ve olay sırasında polis takibi altında olduğunu bildirdi.

Haberde, saldırganın terör bağlantılı bir suç nedeniyle 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları çerçevesinde erken tahliye edildiği belirtildi.

Sky News kanalı, fotoğrafını yayınladığı saldırganın isminin Sudesh Amman olduğunu iddia etti.