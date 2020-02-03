HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Londra'da polisin vurduğu saldırganın terör suçundan ceza aldığı belirlendi

Londra'da polisin vurduğu saldırganın terör suçundan ceza aldığı belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 01:28 | Son Güncelleme

Hapisten kısa bir süre önce salıverilen saldırganın olay sırasında polis tarafından izlendiği belirtildi - Başbakan Boris Johnson, terör hükümlülerin erken tahliyelerini önlemek için yeni önlemlerin ilan edileceğini duyurdu

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da iki kişiyi bıçakladıktan sonra vurularak öldürülen saldırganın terör hükümlüsü olduğu ve kısa bir süre önce serbest bırakıldığı belirtildi.

Londra polisinin açıklamasına göre, başkentin güneyindeki Streatham bölgesinde dün yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanan iki kişiden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca üçüncü bir kişi de polisin ateş açması sonucu kırılan bir cam nedeniyle hafif yaralandı.

Polisin vurarak öldürdüğü saldırganın üzerindeki bombaya benzeyen düzeneğin ise sahte olduğu tespit edildi.

- Kısa bir süre önce serbest bırakıldı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, saldırganın kısa bir süre önce hapisten çıktığını ve olay sırasında polis takibi altında olduğunu bildirdi.

Haberde, saldırganın terör bağlantılı bir suç nedeniyle 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları çerçevesinde erken tahliye edildiği belirtildi.

Sky News kanalı, fotoğrafını yayınladığı saldırganın isminin Sudesh Amman olduğunu iddia etti.

Daily Mirror gazetesi de hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın 19 yaşında olduğunu, terör dökümanları bulundurmak ve yaymak suçundan hapis cezası aldığını duyurdu.

- Erken tahliyeler konusunda yeni önlemler alınacak

Başbakan Boris Johnson, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kasım ayındaki benzer bir saldırının ardından daha uzun hapis cezaları ve polise daha fazla kaynak ayrılmasını içeren bir önlem paketini ilan ettiklerini hatırlatarak pazartesi günü bu konuda daha fazla düzenlemenin duyurulacağını bildirdi.

- Kasım ayındaki saldırı da terör hükümlüsü tarafından gerçekleştilmişti

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

Saldırganın terör saldırısı planlama suçundan 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken salındığı belirlenmişti. Hükümet, önlem olarak erken tahliyelerin önüne geçileceğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgasıAsker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra polis saldırı

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Londra'da terör saldırısı! Saldırgan öldürüldü

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM’de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

TEM’de 5 araç birbirine girdi!

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası: 1 kişi bıçakla yaralandı

Asker eğlencesinde 'düzgün oynamama' kavgası

Kan donduran olay! Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Hatay'da komşusunun kuşunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı

Komşusunun kuşunu tüfekle öldürdü, gözaltına alındı

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.