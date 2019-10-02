Lorenzo kasırgası şiddetini artırarak yoluna devam ediyor. Atlas Okyanusu'nda Portekiz'e bağlı Azor Adaları, Lorenzo kasırgasının etkisi altına girdi. Portekiz Meteoroloji Ajansı, Lorenzo kasırgası sebebiyle dalga boyunun 25 metreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Lorenzo Kasırgası geliyor!

Azorlar bölgesel hükümet başkanı Vasco Cordeiro, "Önümüzdeki saatlerde durum daha da kötüleşecek" dedi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Azorlar civarındaki kötü hava koşullarının bugün akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

Atlas Okyanusu'nda Lorenzo kasırgası sebebiyle Lüksemburg bayraklı bir römorkörden günlerdir haber alınamıyor. Gemi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Gemide mürettebat olarak çalıştığı düşünülen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 3 kişinin canlı kurtarıldığı fakat 10 kişiden haber alınamadığı rapor edildi.

Portekiz Meteoroloji Ajansı, saatte 160 km hızla Azor Adaları'nı vuran Lorenzo kasırgasının şiddetinin kategori 5'ten kategori 1'e indiğini açıkladı.

Azorlar'ın ardından Lorenzo'nun gücünün daha da zayıflayacağı ve tropikal fırtına olacağı belirtildi.

Daha sonra Lorenzo'nun gücünün daha da zayıflayacağı ve tropikal fırtına olacağı belirtildi.

Azor Adaları'nı etkisi altına almadan önce kategori 5 seviyesine ulaşan Lorenzo, Atlas Okyanusu'nun en doğusunda oluşan kasırga unvanına sahip oldu.