Lösemide sağ kalım oranı artıyor

Kanın ve kemik iliğinin bir çeşit kanseri olan ALL sıklığının daha fazla olduğunu, özellikle 2-5 yaş arasında artış gösterdiğini belirten Ören, ALL'nin erkeklerde kızlara göre daha fazla görüldüğünü vurguladı.

YEŞİM SERT KARAASLAN - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Prof. Dr. Hale Ören, bir tür kan kanseri olan lösemide sağ kalım oranlarının, standart, kombine ve hedefe yönelik tedavilerle arttığını, Akut Lenfoblastik Lösemi'de (ALL) ise yüzde 90'ları aştığını bildirdi.

Ören, çocuk ve ergenlerde kan kanseri olarak bilinen Akut Miyeloid Lösemi'nin (AML) ise lösemilerin yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi. Hastalığın en sık 0-2 yaşlarında görüldüğünü ifade eden Ören, "Dokuz yaşına kadar görülme sıklığı çok azalır, adolesan dönemde yeniden artış gösterir. Kız ve erkeklerde eşit oranlarda izlenir." bilgisini paylaştı.

- "Enfeksiyonlara maruziyet lösemiye yol açabilir"

Ören, çocukların çoğunda lösemi gelişimini açıklayabilecek bir risk faktörü bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bazı olgularda kalıtsal ve kazanılmış risk faktörleri saptanabilir. Gebelikte alkol kullanımı, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddeler olan pestisitler, çeşitli enfeksiyonlara maruziyet lösemiye yol açabilir. Çeşitli kromozom anomalileri de lösemiye yatkınlık yaratır. En sık down sendromu AML gelişmesinde etkili olur. Kazanılmış risk faktörleri arasında iyonize radyasyon, bazı ilaçlar, petrol ürünleri, benzen gibi organik maddeler sayılabilir."