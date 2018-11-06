Lösemiye dikkati çekmek amacıyla maske taktılar

Aydın'da, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla kent meydanında bir araya gelen öğrenciler ağızlarına maske taktı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu öncülüğünde bir grup öğrenci, Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı.
Ağızlarına maske takan öğrenciler, ellerindeki "gözündeki maskeyi çıkar", "lösemiyi fark et" ve "lösemi değil, iyilik bulaşıcıdır" yazılı pankartlarla halkı bilgilendirdi.
Meydandakilerden bazıları öğrencilere destek vererek ağızlarına maske taktı.
Topluluk Başkanı Harun Küçükballı, gazetecilere yaptığı açıklamada, lösemiye dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 450 öğrenciyle bir araya geldiklerini söyledi.
İnsanların hastalığa karşı daha duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Küçükballı, "Bizi gören vatandaşlar bunu neden yaptığımızı soruyor. Biz de onlara bu hastalığın bulaşıcı olmadığını anlatıyoruz. Halkı bu şekilde bilinçlendirmiş oluyoruz." dedi.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Şule Öztürk, hastalık dolayısıyla maske takan kişilerin toplumda yanlış algılandığını vurgulayarak, "Onlar bu toplumda var ve olmaya devam edecek. Biz de bugün burada bunu üstüne basa basa söylüyoruz. Lösemi kesinlikle bulaşıcı değildir, dışarıdan gelen hastalıklara karşı korunmak amacıyla bu maskeyi takıyorlar." diye konuştu.
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