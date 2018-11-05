HABER

Lösemiye dikkati çekmek için meclis toplantısında cerrahi maske taktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Lösemiye dikkati çekmek için meclis toplantısında cerrahi maske taktılar

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Meclisi üyeleri, kasım ayı olağan toplantısında, lösemiye dikkati çekmek için cerrahi maske taktı.

Edirne Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının ilk bölümünün konukları, lösemili çocuklar ve aileleri oldu.

Başkan Recep Gürkan, meclis üyeleri ve toplantı katılımcıları de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için cerrahi maske taktı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, lösemiye karşı bilinç oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Lösemili çocukların sağlıklarına kavuşması ve yaşamlarının kolaylaştırılabilmesi için toplumsal farkındalığın artmasının önemine işaret eden Gürkan, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz. 2-8 Kasım tarihleri arası da Lösemili Çocuklar Haftası. Bildiğiniz gibi ülkemizde lösemili çocuklarla ilgili ciddi bir hassasiyet ve farkındalık var. Ancak ne yaparsak yapalım bu yeterli gelmiyor. O yüzden hem toplumsal farkındalığı artırmak hem çocuklarımızın bu çok önemli sorununa dikkati çekmek için meclis toplantımızın açılışını cerrahi maske takarak gerçekleştiriyoruz. Toplumumuzu, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda daha duyarlı, dikkatli ve yardımsever olmaya davet ediyoruz. Burada lösemiyi yenmiş çocuklarımız ve aileleri var. Lösemiyi hep birlikte el ele vererek yenebiliriz." diye konuştu.

Aileler adına konuşan Ceylan Toker ise Edirne Belediyesi Meclisi'ne gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Meclis toplantısında 12 gündem 2 gündem dışı olmak üzere toplam 14 madde de görüşülerek karara bağlandı.

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
22 Bin liralık nargile malzemesi gasp eden 5 kişi yakalandı22 Bin liralık nargile malzemesi gasp eden 5 kişi yakalandı
Suudi youtuber, 200 tane kestane şekeri üzerine 2 porsiyon da İskender yediSuudi youtuber, 200 tane kestane şekeri üzerine 2 porsiyon da İskender yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lösemili Çocuklar Haftası Belediye Başkanı Recep Gürkan maske toplantı

En Çok Okunan Haberler

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Erdoğan'ı daha önce böyle görmediniz!

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı karşılama töreninde izdiham yaşandı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ı karşılama töreninde izdiham yaşandı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

Arabasına bindi çakmağı çaktı! Korkunç görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.