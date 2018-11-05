Lösemiye dikkati çekmek için meclis toplantısında cerrahi maske taktılar

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Meclisi üyeleri, kasım ayı olağan toplantısında, lösemiye dikkati çekmek için cerrahi maske taktı.

Edirne Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının ilk bölümünün konukları, lösemili çocuklar ve aileleri oldu.

Başkan Recep Gürkan, meclis üyeleri ve toplantı katılımcıları de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için cerrahi maske taktı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, lösemiye karşı bilinç oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Lösemili çocukların sağlıklarına kavuşması ve yaşamlarının kolaylaştırılabilmesi için toplumsal farkındalığın artmasının önemine işaret eden Gürkan, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz. 2-8 Kasım tarihleri arası da Lösemili Çocuklar Haftası. Bildiğiniz gibi ülkemizde lösemili çocuklarla ilgili ciddi bir hassasiyet ve farkındalık var. Ancak ne yaparsak yapalım bu yeterli gelmiyor. O yüzden hem toplumsal farkındalığı artırmak hem çocuklarımızın bu çok önemli sorununa dikkati çekmek için meclis toplantımızın açılışını cerrahi maske takarak gerçekleştiriyoruz. Toplumumuzu, milletimizi ve tüm insanlığı bu konuda daha duyarlı, dikkatli ve yardımsever olmaya davet ediyoruz. Burada lösemiyi yenmiş çocuklarımız ve aileleri var. Lösemiyi hep birlikte el ele vererek yenebiliriz." diye konuştu.

Aileler adına konuşan Ceylan Toker ise Edirne Belediyesi Meclisi'ne gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Meclis toplantısında 12 gündem 2 gündem dışı olmak üzere toplam 14 madde de görüşülerek karara bağlandı.

