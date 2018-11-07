Lösemiyi yenen genç kız maskeyi atmanın mutluluğunu yaşıyor

"Hastanedeki hemşire, doktor ve tanıştığım arkadaşlarım ile aile ortamı içerisindeydik. Olumlu geçen tedavi sürecinden sonra kemoterapi almıyordum, serumu kestim. Daha sonra iyileşerek tedavinin sonuna geldim. Kemik iliğim temiz çıkınca maskeyi atmaya karar verdim ve sağlığıma kavuştum. Hastalığın geri gelmemesi için beslenme çok önemlidir. Hastalığı yenmenin sırrında moral ve motivasyon kemoterapiden kat kat önemlidir. Doktorların gülümsemesi bize kemoterapiden daha çok etki gösteriyordu."

Tedavi sürecinde arkadaşları ve ailesi tarafından desteklendiğini anlatan Alan, şöyle dedi:

3 yıl önce lösemi tanısı konulan ve hastalığını yenen 16 yaşındaki Ecem Alan, etkinlikte yaptığı konuşmada, hastalık teşhisi konulmasının ardından saçlarının döküldüğünü görmek istemediği için saçlarını kazıttığını söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, lösemiye karşı verdiği mücadeleyi kazanıp maskesini atmasının mutluluğunu yaşayan 16 yaşındaki Ecem Alan, "Hastalığı yenmenin sırrında, moral ve motivasyon kemoterapiden kat kat önemlidir. Doktorların gülümsemesi bize kemoterapiden daha çok etki gösteriyordu." dedi.

Lösemiyi yenip sağlığına kavuşan ve heyecanlı olduğu için konuşmakta zorluk çeken Şüheda Atılı (15) ise tedavi sürecinde moralin her zaman yüksek olması gerektiğini vurguladı.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı da, löseminin, uzun ve sabır gerektiren yolculuğu da beraberinde getirdiğini aktararak, tedavi sürecinde lösemili çocuklar ve ailelerinin çeşitli sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.

Atlı, şöyle konuştu:

"Bazı çocuklar okuldan uzak kalıyor, arkadaşları tarafından dışlanıyor. Çocukların sevdiği yiyeceklerden uzak durması, kan bulunamaması ve parasızlıkla karşı karşıya kalıyorlar. Toplumun bu çocukların iyileşme şansının olmadığını, maske yüzünden hastalığının bulaşıcı olduğunu düşünmeleri yanlıştır. Bizler tüm gücümüzle kendimizi onların yerine koymalı ve elimizden geldiğince onlara destek olmalıyız."

Etkinlikte, DÜ Tiyatro Topluluğu öğrencileri gösteri sundu.

Çocukların oyunlar oynayıp şarkı söylediği etkinlikte küçük hastalara hediyeler verildi.

Etkinliğe, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Salduş, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün eşi Nuray Gül, doktor, hemşire, lösemili çocuklar ve aileleri katıldı.

