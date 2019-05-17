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LÖSEV'den kanser hastaları için iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:51 | Son Güncelleme

ADANA'da lösemili çocuklar ve aileleri, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) geleneksel iftarında bir araya geldi.

LÖSEV'den kanser hastaları için iftar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da lösemili çocuklar ve aileleri, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) geleneksel iftarında bir araya geldi.
Her yıl Ramazan ayında lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek, moral kazanmalarını sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen LÖSEV iftar etkinliği, kentteki bir otelde Adana ve Osmaniye'den gelen ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, iftar yemeklerini hastaların yoğun yaşadığı her ilde gerçekleştirdiklerini söyledi. İftar yemeğinde aileler ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Ünver, "Onları daha güçlü tutabilmek için tüm toplum olarak el birliğiyle desteklemeliyiz. Biz il il dolaşıyoruz, koli koli yardımlarımızı hazırlıyoruz, binlerce koli yardımı ailelerimize ulaşıyor. Ev ziyaretleri yaparak onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ama ne yapsak yeterli olmuyor. Çünkü kanserle mücadele etmek için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Lösemili çocuklarımız, LÖSEV ve kanser hastalarımız için hepimizin yapabileceği şeyler var. Küçük, büyük demeden bu destekleri sağlamakta çekinmeyelim" dedi.
'KANSER SADECE KADER DEĞİL'
Her yıl 200 binden fazla kişiye kanser teşhisi konulduğunu hatırlatan Ünver, şöyle konuştu:
"Kanser hastalığı aslında sadece kader değil. Neden, kanser olduğumuzun da farkında olmamız lazım. Eskinden çevremizde kanser hastalığını nadiren görüyorduk. Bugün çevremizde pek çok kanser hastasıyla karşılaşıyoruz. Bu bir tesadüf değil. Çok sağlıksız besleniyoruz, mutlu değiliz, stresli bir toplumuz. Dolayısıyla kendimizi koruyamıyoruz, bağışıklık sistemimiz çöküyor. Bir şekilde daha fazla insan kansere yakalanıyor. Her yıl 200 bin vatandaşımızın kansere yakalanması normal değil. Bunun normalleşmemesi lazım. Bizim toplum olarak da farkındalığımızın bir üst seviyeye çıkarmamız lazım. En başında sağlıksız gıdalara 'dur' dememiz gerekiyor. Biz konuyu özellikle çok ele alıyoruz. Muhakkak bu konuda tüketici farkındalığının yükselmesi ve bilinçli bir şekilde hareket etmesi lazım."
İftar yemeğinin ardından tiyatro sanatçısı ve meddah Mansur Erk tarafından gelenek gölge oyunu Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu. Lösemili çocukların ilgiyle izlediği Hacivat ve Karagöz gösterisi sonrasında LÖSEV Gönüllü Korosu, konser verdi.

FOTOĞRAFLI

LÖSEV'den kanser hastaları için iftarLÖSEV'den kanser hastaları için iftarLÖSEV'den kanser hastaları için iftarLÖSEV'den kanser hastaları için iftar

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