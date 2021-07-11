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  4. LPG tankı söndürme sırasında patladı! 2 itfaiye eri ölümden döndü

LPG tankı söndürme sırasında patladı! 2 itfaiye eri ölümden döndü

11.07.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde iki araç yanarak kül oldu. Araçlardan birisinin LPG tankının patlaması ile 2 itfaiye eri yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kazalarda yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.

LPG tankı söndürme sırasında patladı! 2 itfaiye eri ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Süleymanpaşa ilçesi Muratlı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Düğün konvoyunda ilerlediği öne sürülen F.Ç. idaresindeki otomobil bir anda alev aldı.

YANMAKTAN KIL PAYI KURTULDULAR

Aracın alev almasıyla içeride bulunan yolcular son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kıl payı kurtuldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

LPG TANKI PATLADI

Söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, aracın LPG tankında patlama yaşandı. O sırada söndürme çalışması yapan 2 itfaiye eri patlamadan uzaklaşarak son anda kurtuldu.

Diğer kaza ise Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.K. kontrolündeki otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Alev alan otomobil küle dönerken, aracın içerisinde bulunan 2 kişi son anda kurtuldu. Alana gelen ekipler yaptıkları çalışma ile otomobildeki yangın söndürüldü.

Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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yangın Tekirdağ
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