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  4. LPG yüklü tanker devrildi, Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

LPG yüklü tanker devrildi, Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

08.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Gerede kesiminde LGP yüklü tanker devrildi. Olay sonrası yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken, ekipler de bölgeye sevk edildi. Öte yandan tankerin patlama ihtimaline karşı da 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

LPG yüklü tanker devrildi, Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu otoyol, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

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BOLU VALİSİ OLAY YERİNE GELDİ

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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