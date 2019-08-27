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Lübnan Başbakanı Hariri İsrail'in ihlallerini Lavrov'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri: - "Başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırı tehlikeli bir eylem olmasının yanı sıra Lübnan'ın egemenliğine taciz ve yıllardan beri bölgede istikrar sağlayan Birleşmiş Milletlet Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına aykırı bir adımdır"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Lavrov'la görüşmesinde İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini ele aldı.

İsrail'in, Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyine insansız hava aracı (İHA) göndermesini "tehlikeli bir eylem" olarak nitelendiren Hariri, "Başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırı tehlikeli bir eylem olmasının yanı sıra Lübnan'ın egemenliğine taciz ve yıllardan beri bölgede istikrar sağlayan Birleşmiş Milletlet Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e ait iki İHA'nın düştüğü bölgenin sivil yerleşim alanı olduğunu vurgulayan Hariri, bunun bölgede tahmin edilemeyecek sonuçlara yol açabilecek bir gerginliği tetiklediğini belirtti.

Lübnan Başbakanı ayrıca ülkesinin, gerginliğin tırmanmasını önleme ve sınırlarına yönelik tekrarlanan ihlallere karşı net bir mesaj iletme konusunda Rusya'ya güvendiğinin altını çizdi.

Başbakan Hariri, dün de İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerini görüşmek üzere BMGK'nin daimi üyesi 5 ülkenin Beyrut'taki büyükelçileri ile bir araya gelmişti.

- İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri devam ediyor

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'e ait keşif İHA'larının ülkenin doğusundaki Baalbek ve diğer bazı bölgelerde uçuşlarına devam ettiğini aktardı.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

- Ne olmuştu?

Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan resmi ajansı dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ile Hizbullah örgütü arasında 2006'da Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. "Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nin 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu.

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Başbakan Saad el-Hariri Lübnan Rusya

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