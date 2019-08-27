Lübnan Başbakanı Hariri İsrail'in ihlallerini Lavrov'la görüştü

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Lavrov'la görüşmesinde İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerini ele aldı.

İsrail'in, Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyine insansız hava aracı (İHA) göndermesini "tehlikeli bir eylem" olarak nitelendiren Hariri, "Başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırı tehlikeli bir eylem olmasının yanı sıra Lübnan'ın egemenliğine taciz ve yıllardan beri bölgede istikrar sağlayan Birleşmiş Milletlet Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e ait iki İHA'nın düştüğü bölgenin sivil yerleşim alanı olduğunu vurgulayan Hariri, bunun bölgede tahmin edilemeyecek sonuçlara yol açabilecek bir gerginliği tetiklediğini belirtti.

Lübnan Başbakanı ayrıca ülkesinin, gerginliğin tırmanmasını önleme ve sınırlarına yönelik tekrarlanan ihlallere karşı net bir mesaj iletme konusunda Rusya'ya güvendiğinin altını çizdi.