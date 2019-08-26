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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'in ihlallerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 19:44 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: - "(İsrail'in ülkesine yönelik son iki gündeki ihlalleri) Yaşananlar egemenliğimizin yanı sıra istiklal, güven ve toprak bütünlüğümüzü koruma hakkına başvurmamızı öngören 'savaş ilanı' anlamı taşıyor. Bizler savaşa değil, barışa yürüyen bir milletiz ve hiç kimsenin de herhangi bir yolla bizi tehdit etmesini kabul etmeyiz"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in son günlerdeki ülkesine yönelik ihlallerinin "savaş ilanı" anlamı taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis'i Cebel-i Lübnan vilayetindeki tarihi Beyt ed-Din Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Avn, Kubis ile ülkesindeki son gelişmeleri ve özellikle de İsrail'in başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik ihlalini ele aldı.

İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düştüğü Beyrut'un güneyindeki olaya ilişkin gelişmeleri anbean takip etiğini aktaran Avn, Beyrut'un güneyinde yaşanan ihlal ile bugün Beka bölgesine yönelik hava saldırılarının, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı adımlar olduğuna dikkati çekti.

BMGK'ye şikayette bulunduklarını belirten Avn, "Yaşananlar, egemenliğimizin yanı sıra istiklal, güven ve toprak bütünlüğümüzü koruma hakkına başvurmamızı öngören 'savaş ilanı' anlamı taşıyor. Bizler savaşa değil, barışa yürüyen bir milletiz ve hiç kimsenin de herhangi bir yolla bizi tehdit etmesini kabul etmeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin güneyindeki İsrail sınırında istikrarı korumanın kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğine işaret eden Avn, orada konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.

- Ne olmuştu?

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." diye konuşmuştu.

Bugün ise Lübnan resmi ajansı, ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

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BM Lübnan Özel Koordinatörü Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan

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