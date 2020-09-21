Lübnan Cumhurbaşkanı: Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz

Avn, Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma süreci hakkında başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'da şu anda hükümeti kurma kriziyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Avn, "Bunun olmaması gerekiyordu, çünkü Lübnan'ın kaybedecek bir dakikası bile yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki siyasi grupların tutumlarındaki ısrardan dolayı hükümetin kurulmasında yakın zamanda ufukta bir çözüm yolu görünmediğini dile getirerek, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in Saray'a 4 kez çıktığını ancak hiçbirinde kabinesini sunamadığını belirtti.

Edib'in siyasi grupların liderlerinin görüşleriyle kabinesini kurmak istemediği söyleyen Avn, "Edib, bakanlıkların dini mezhebe ait olması yerine her dönemde farklı mezhepler arasında değişecek şekilde bir öneriyle geliyor ve ulusal bir mutabakat olmadığı sürece hükümeti kurmaya yanaşmıyor." diye konuştu.

Anayasa'nın hiçbir bakanlığın herhangi bir mezhebe verilmesine değinmediğini ifade eden Avn, bakanlıkları herhangi bir mezhep için tahsis etmek yerine dini veya mezhebine bakmaksızın başarılarıyla öne çıkacak isimlerin atanması önerisinde bulundu.