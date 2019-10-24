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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara "Taleplerinizi dinlemeye hazırım" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: - "Ben, sizlerin taleplerini bildirecek temsilcileriniz ile bir araya gelmeye hazırım. Sizlerden de bizim ekonomik çöküntüye yönelik endişelerimizi ve hedefleriniz doğrultusunda birlikte çalışmamız gerektiğini anlamanızı bekliyoruz. Diyalog, her zaman kurtarma yollarının en güvenlisi olmuştur. Sizleri bekliyorum" - "Devlet malını çalan herkesin hesap vermesi gerekiyor ancak mensubu olduğu mezhepsel kesim de buna karşı savunmaya geçmemelidir"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bir haftadır hükümet karşıtı protestolarını sürdüren eylemcilerin taleplerini dinlemeye hazır olduğunu belirtti.

Avn, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den bu yana devam eden protestolara ilişkin yaptığı konuşmada, "Ben, sizlerin taleplerini bildirecek temsilcilerinizle bir araya gelmeye hazırım." dedi.

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Avn, daha önce Lübnan'ı bağımsız ve egemen kılan çığlıkların boşa gitmediği gibi günlerden beri meydanlardan duyulan çığlıkların da boşa gitmeyeceğini söyledi.

İfade özgürlüğünün herkes için saygı duyulan bir hak olduğunu belirten Avn, gösterilerce yolların kapatılmasına işaret ederek ancak halkın seyahat ve hareket hakkının da kısıtlanmaması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Saad el-Hariri'nin birkaç gün önce duyurduğu reform paketinin, Lübnan'ı finansal ve ekonomik çöküntüden kurtarmanın ilk adımı olacağını savunan Avn, şunları kaydetti:

"O reform paketi sizlerin ilk başarısı oldu. Çünkü sizler o reform paketinin önündeki tüm engelleri kaldırarak hızlıca onaylanmasına yardımcı oldunuz. Bu reform kararlarını takiben bir dizi mevzuat gelmelidir."

Avn, başta kendisi olmak üzere herkesin söz konusu reformların hayata geçirilmesi konusunun takipçisi olması gerektiğini dile getirdi.

- "Rejim meydanlarda değişmez"

Gösterilerin düzenlendiği meydanlardan yükselen "rejimin düşmesi" yönündeki sloganlara işaret eden Avn, "Değerli gençler, rejim meydanlarda değişmez. Haklısınız, yıllardan beri felç halinde olan rejimimizin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu da ancak anayasal kurumlar üzerinden gerçekleştirilecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Avn, bir haftadır meydanları boş bırakmayan Lübnanlılara seslendiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben, sizlerin taleplerini bildirecek temsilcileriniz ile bir araya gelmeye hazırım. Sizlerden de bizim ekonomik çöküntüye yönelik endişelerimizi ve hedefleriniz doğrultusunda birlikte çalışmamız gerektiğini anlamanızı bekliyoruz. Diyalog, her zaman kurtarma yollarının en güvenlisi olmuştur. Sizleri bekliyorum."

- "Devlet malını çalan herkesin hesap vermesi gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı yemini ettiğinde Lübnan'ı tüm sorunların temelinde yatan mezhepçilik zihniyetinden kurtarmayı ümit ettiğini dile getiren Avn, "Devlet malını çalan herkesin hesap vermesi gerekiyor ancak mensubu olduğu mezhepsel kesim de buna karşı savunmaya geçmemelidir." dedi.

Yolsuzlukla mücadele yasalarını onaylamaya hazır olduğunu vurgulayan Avn, bu yasaları çıkarma yetkisine sahip Meclis'ten de destek beklediğini belirtti.

Avn, şöyle konuştu:

"Parlamentoya sunulan yasa tasarılarının ivedilikle oylanarak yasalaşması gerekiyor. Bunların başında ise kamu mallarına yönelik suçların yanı sıra yağmalanmış malların iadesi, cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve bakanlar ile milletvekillerinin dokunulmazlıklarının yanı sıra banka hesap gizliliklerinin de kaldırılmasıyla ilgili özel bir mahkemenin kurulmasına ilişkin tasarının yasalaşması gerekiyor."

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Mişel Avn hükümet karşıtı gösteriler Lübnan

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