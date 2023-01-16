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Lübnan'da üretim tesisleri durma noktasına geldi! Günlük 4 saat elektrik için 600 milyon dolara ihtiyaç var

16.01.2023 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'da 2019 yılından itibaren derinleşmeye başlayan ekonomik kriz nedeniyle yakıtla çalışan elektrik üretim tesisleri durma noktasına geldi. Son dönemde vatandaşlara günde sadece 1 saat elektrik verilebilirken günün geri kalan saatlerinde enerji, maliyeti oldukça yüksek özel jeneratörlerden temin ediliyor. Öte yandan Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, vatandaşlara günlük 4 saat elektrik verilebilmesi için 600 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lübnan'da üretim tesisleri durma noktasına geldi! Günlük 4 saat elektrik için 600 milyon dolara ihtiyaç var

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, ülkesindeki elektrik krizi hakkında bir basın açıklaması yaptı. Krizin yasal ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi için bir plan hazırladıklarını ve bunu bakanlar kuruluna sunacaklarını ifade eden Fayyad, Ekim 2022'den beri cumhurbaşkanının seçilememesinin oluşturduğu "yönetim boşluğuna" atıfta bulunarak, bunun devam etmesi halinde, ulusal birliği tehdit edebileceği, uyarısında bulundu.

Hükümetin ağustos 2022'de ülkedeki elektrik üretiminin günlük 4 saate çıkarılması için 600 milyon dolarlık bütçe teminini onayladığını hatırlatan Fayyad, ancak Merkez Bankasının bu meblağı ödemeyi reddettiğini söyledi.

4 SAAT ELEKTRİK İÇİN 600 MİLYON DOLAR GEREKİYOR

Meclis ve hükümet tarafından daha önce onaylanan kararının yeniden tartışmaya veya bakanlar kurulu toplantısına taşımaya gerek görülmediğini dile getiren Fayyad, önlerindeki 5 ay boyunca, günlük 4 saat elektrik verilebilmesi için 600 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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Halihazırda yakıt yükünü boşaltmayı bekleyen bir gemiye 62 milyon dolar ödenmesi gerektiğini aktaran Fayyad, bu geminin dışında başka gemilerdeki yakıt alımı için 75 milyon ve bakım-onarım hizmetleri için de bakanlıklarının 54 milyon dolara ihtiyacının olduğunu anlattı.

Lübnan medyasına göre, paraları ödenmeyen 4 adet yakıt yüklü gemi denizde bekliyor.

ÜRETİM TESİSLERİ DURMA NOKTASINDA

Ülkede 2019'dan itibaren derinleşmeye başlayan ekonomik kriz nedeniyle yakıtla çalışan elektrik üretim tesisleri durma noktasına gelmişti.

Lübnan'da, özellikle 2021'den itibaren uzun süre günlük ortalama 2 saat elektrik verilirken, vatandaşlar günün diğer saatlerinde ise çok pahalıya mal olan jeneratörlerle kısıtlı bir şekilde elektrik temin etmeye çalışıyor.

Son dönemde ise devlet tarafından vatandaşlara günlük sadece 1 saat elektrik verilebiliyor. (AA)

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