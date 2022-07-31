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Lübnan'daki patlamanın simgesiydi! 2 yıl sonra yıkıldı

31.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'da 2020 yılı Ağustos ayında patlamanın sembolü buğday silosu kısmen yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle gökyüzüne toz bulutu yükseldi. İşte haberin detayları...

Lübnan'daki patlamanın simgesiydi! 2 yıl sonra yıkıldı

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 2 yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu, yaklaşık bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkıldı.

Olay yerinden AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, yangın nedeniyle silonun kuzey bölgesinde yıkım meydana geldi.

Yıkım nedeniyle limanda büyük toz dumanları yükseldi ve güvenlik amacıyla limanın yakınından geçen yol trafiğe kapatıldı.

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Beyrut Limanı'nda bulunan Lübnan Meclisi Bağımsız Milletvekili Nejat Avn, AA muhabirine, silodaki durumu takip eden sivil savunma ekipleriyle görüştüğünü, yıkım nedeniyle herhangi bir zararın meydana gelmediğini söyledi.

Avn, yıkım nedeniyle Beyrut halkının sağlığını tehdit edecek bir durumun şu anda söz konusu olmadığını, yıkımdan oluşan tozun rüzgarla hemen yok olduğunu kaydetti.

Günlerdir siloda yıkımın meydana geleceği ihtimalleri nedeniyle bölgede sivil savunma ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyordu.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 29 Temmuz'da, Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun her an yıkılabileceğini ve oluşacak hava kirliliğine karşı çevrede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıtıldığını belirtmişti.

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BEYRUT LİMANI PATLAMASI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı. (AA)

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Beyrut Lübnan
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