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  4. Lübnan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kınadı

Lübnan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, mali ve ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın güven ile istikrara en çok muhtaç olduğu bu dönemde bahsi geçen olayın yansımalarından uzak tutulması gerektiğini belirtti

Lübnan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybettiği ABD saldırısını "İran'a karşı tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısı kınandı.

Bağdat'ta yaşanan gelişmelerin endişeyle izlendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal etmenin yanı sıra bölgedeki gerginliği arttıracak İran'a karşı tehlikeli bir tırmanış şeklinde nitelendirildi.

Bölgesel ve uluslararası ilişkilerde kuvvet ile şiddete başvurmak yerine sükunet içerisinde diyaloğa yönelmenin önemine dikkat çekilen açıklamada, mali ve ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın güven ile istikrara en çok muhtaç olduğu bu dönemde bahsi geçen olayın yansımalarından uzak tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Lübnan'daki İran ve Beşşar Esed rejimine yakın duran grup ve siyasi parti yetkilileri de Süleymani'nin öldürülmesini kınadı. Söz konusu yetkililer İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'ne giderek taziyelerini iletti.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi nedeniyle İran ve Iraklı mevkidaşlarına taziye mesajı gönderdi.

Avn, ABD'nin düzenlediği hava saldırısını kınadı.

- Nasrallah tehdit dilini kullanmıştı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için taziye mesajı yayımlamıştı.

Şii örgüt lideri Nasrallah, şunları kaydetmişti:

"Geriye kalan bizler ise (Süleymani'nin) yolundan gitmeye devam edeceğiz. Hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Sancağını tüm meydan ve cephelerde taşıyacağız. Süleymani'nin bitmek bilmeyen çaba ve katkılarıyla büyüyen direnişi, kendisinin bereketli kanıyla daha büyük zaferlere ulaştıracağız. Aynı zamanda Süleymani'nin şu dünyanın en kötüleri olan katillerine adil şekilde kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir."

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuştu. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı. Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.

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