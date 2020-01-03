Lübnan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kınadı

Lübnan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybettiği ABD saldırısını "İran'a karşı tehlikeli bir tırmanış" şeklinde nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısı kınandı.

Bağdat'ta yaşanan gelişmelerin endişeyle izlendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal etmenin yanı sıra bölgedeki gerginliği arttıracak İran'a karşı tehlikeli bir tırmanış şeklinde nitelendirildi.

Bölgesel ve uluslararası ilişkilerde kuvvet ile şiddete başvurmak yerine sükunet içerisinde diyaloğa yönelmenin önemine dikkat çekilen açıklamada, mali ve ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın güven ile istikrara en çok muhtaç olduğu bu dönemde bahsi geçen olayın yansımalarından uzak tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Lübnan'daki İran ve Beşşar Esed rejimine yakın duran grup ve siyasi parti yetkilileri de Süleymani'nin öldürülmesini kınadı. Söz konusu yetkililer İran'ın Beyrut Büyükelçiliği'ne giderek taziyelerini iletti.