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Lübnan liderlerinden ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn: "ABD'nin bu kararları zaman zaman tekrarlanıyor ve önceki tutumlarıyla da çelişiyor. Çünkü ABD, önceki tutumlarında Lübnan'ın ve bankacılık sektörünün, kara para aklama veya yaptırımlara maruz kalacak adımlar konusunda uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını teyit ediyordu" - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yeni yaptırım kararının meclis ve hükümet çalışmalarını etkilemeyeceğini söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yeni yaptırım kararından üzüntü duyduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Hizbullah milletvekillerine yönelik yeni yaptırımlardan üzüntü duyduğunu, konunun takipçisi olacağını ve ABD'li yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

Avn, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin bu kararları zaman zaman tekrarlanıyor ve önceki tutumlarıyla da çelişiyor. Çünkü ABD, önceki tutumlarında Lübnan'ın ve bankacılık sektörünün, kara para aklama veya yaptırımlara maruz kalacak adımlar konusunda uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını teyit ediyordu."

- "Yaptırımlar hükümetin çalışmalarını etkilemeyecek"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de başkent Beyrut'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin dün Hizbullah mensubu Lübnanlı milletvekillerini yaptırım listesine almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin Hizbullah'a karşı açıkladığı yeni yaptırımların, yürürlükte olan mevcut yaptırımlardan bir tek farkı vardır. O da Parlamento üyesi vekilleri kapsıyor olmasıdır." diyen Hariri ancak bu yaptırımların ne parlamento ne de hükümetin çalışmalarına bir etkisi olacağını savundu.

Hariri, Hizbullah mensubu Lübnanlı iki milletvekilini kapsayan ABD yaptırımlarının henüz yeni bir gelişme olduğu ve hükümet olarak bir açıklama yapabileceklerini dile getirdi.

- Meclis Başkanlığı tepki göstermişti

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırımların, Lübnan Parlamentosunu hatta tüm Lübnan'ı hedef aldığı belirtilerek, "Lübnan Meclis Başkanlığı adına soruyoruz, ABD demokrasisi artık dünyadaki demokrasileri hedef almaya mı başladı?" ifadeleri kullanılmıştı.

Hizbullah'tan ise ABD'nin yaptırımlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki iki Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

Lübnan Parlamentosundaki Hizbullah'ın Grup Başkanı Muhammed Ra'd ve Milletvekili Emin Şirin ile Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Vefik Safa'nın yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir." ifadeleri yer almıştı.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Yaptırımları Başbakan Saad Hariri Hizbullah Lübnan

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