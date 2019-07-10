Lübnan liderlerinden ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarına tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yeni yaptırım kararından üzüntü duyduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Hizbullah milletvekillerine yönelik yeni yaptırımlardan üzüntü duyduğunu, konunun takipçisi olacağını ve ABD'li yetkililerle görüşeceğini ifade etti.

Avn, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin bu kararları zaman zaman tekrarlanıyor ve önceki tutumlarıyla da çelişiyor. Çünkü ABD, önceki tutumlarında Lübnan'ın ve bankacılık sektörünün, kara para aklama veya yaptırımlara maruz kalacak adımlar konusunda uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını teyit ediyordu."

- "Yaptırımlar hükümetin çalışmalarını etkilemeyecek"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de başkent Beyrut'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin dün Hizbullah mensubu Lübnanlı milletvekillerini yaptırım listesine almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin Hizbullah'a karşı açıkladığı yeni yaptırımların, yürürlükte olan mevcut yaptırımlardan bir tek farkı vardır. O da Parlamento üyesi vekilleri kapsıyor olmasıdır." diyen Hariri ancak bu yaptırımların ne parlamento ne de hükümetin çalışmalarına bir etkisi olacağını savundu.