Lübnan'da ABD'li gazeteci, "İsrail basınına çalıştığı" şüphesiyle gözaltına alındı

Lübnan'da ABD'li bir gazeteci, Beyrut'taki şiddet eylemleri ve protestoların canlı görüntülerini İsrail'in Haaretz gazetesine ilettiği şüphesiyle gözaltına alındı. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Devlet Güvenliği Genel Müdürlüğü açıklamasında, başkent Beyrut'ta yaşanan gelişmelerin görüntülerinin, canlı olarak İsrail Haaretz gazetesine sunulduğuna dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine harekete geçildiği belirtildi. Açıklamaya göre, protesto ve şiddet olaylarının görüntülerinin Haaretz için aktarıldığı konum, kısa süre içinde belirlenirken, söz konusu kişinin, bağımsız çalışan ABD vatandaşı Nicholas A. D. F. adında, Beyrut'ta ikamet eden şahıs olduğu tespit edildi. Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat, bahsi geçen kişinin gözaltına alınarak, istihbarat birimlerine teslim edilmesi talimatını verdi. - Beyrut'taki protestolar Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle 17 Ekim 2019'da başlayan ve 13 gün sonra Başbakan Saad el-Hariri'yi istifa etmeye zorlayan protestolar, "kurtarma hükümeti"nin bir an önce kurulması talebiyle dün ve önceki gün Beyrut'un merkezindeki Meclis binası önüne taşınmıştı.

Meclise açılan tüm yolların demir bariyer ve dikenli tellerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı gündüz saatlerinden itibaren "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla toplanan binlerce protestocu, taş ve su şişeleri fırlatarak Meclis binasına açılan ana yoldaki güvenlik güçlerini uzun süre tahrik etmişti. Güvenlik güçleri de ülkenin ve Beyrut'un farklı bölgelerinden gelen eylemcilere ses bombaları, tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etmişti. Kentin merkezinde haftasonu geç saatlere kadar devam eden şiddet eylemlerinde yüzlerce kişi yaralanmıştı. - Lübnan'daki ekonomik durum Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı. "InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.