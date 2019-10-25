HABER

Lübnan'da Cemaati İslami'den krize çözüm önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

İhvan'a yakınlığıyla bilinen Cemaati İslami, Lübnan'da göstericilerin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacak üç aşamalı bir yol haritası teklif etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Cemaati İslami, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için bir girişim teklifinde bulundu.

Cemaati İslami tarafından yapılan yazılı açıklamada, girişimin göstericilerin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacak yol haritası anlamında olduğu belirtildi.

Açıklamada üç aşamadan oluşan yol haritasında öncelikle yönetimin yeniden teşkil edilmesi ve siyasi reformlar içeren bir geçiş dönemi öngörüldü.

Bu aşamada atılması planlanan adımlar şöyle sıralandı:

"Altı aylık bir geçiş sürecinin duyurulması, parlamento, hükümet, cumhurbaşkanlığı ve bunlara bağlı meclislerin görev sürelerinin kısaltılması, siyasal mezhepçiliğin ortadan kaldırılması için ulusal bir kurum oluşturulması, mezhepçi sınırlandırma dışında çağdaş bir seçim yasasının kabul edilmesi."

- "Mezhepsel temsil için senato oluşturulmalı"

Ayrıca, mezhepsel temsil için bir senato oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.

Senato oluşturulması, Lübnan’da 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşı sonlandıran Taif Antlaşması'nda yer almasına rağmen bugüne kadar hayata geçirilmedi.

Cemaati İslami'nin yol haritasında "yolsuzlukla mücadele" olarak nitelenen ikinci aşamaya ilişkin ise şunlar teklif edildi:

"Başkanlar, bakanlar, milletvekilleri ve tüm memurların banka hesaplarının gizliliğinin kaldırılması. Kaçırılan malların geri alınmasına ilişkin yasanın ivedilikle kabulü ve yolsuzlukla mücadele için ulusal heyete işlerlik kazandırılması. Hesap sorabilme imkanı kazandırabilmesi için yargı bağımsızlığının temin edilmesi ve sivil olağanüstü mahkemelerin çalışmasının durdurulması."

Yol haritasının üçüncü aşamasını hükümetin sunduğu ekonomik ve sosyal reformların uygulanmasını içerdiği ifade edildi.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
KDK’dan ÖSYM’ye:KDK’dan ÖSYM’ye:
Esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyorEsma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemaati İslami Lübnan

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Kandilli'den İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

28 Ekim resmi tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.