Lübnan'da Cemaati İslami'den krize çözüm önerisi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Cemaati İslami, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için bir girişim teklifinde bulundu.

Cemaati İslami tarafından yapılan yazılı açıklamada, girişimin göstericilerin taleplerinin karşılanmasına imkan sağlayacak yol haritası anlamında olduğu belirtildi.

Açıklamada üç aşamadan oluşan yol haritasında öncelikle yönetimin yeniden teşkil edilmesi ve siyasi reformlar içeren bir geçiş dönemi öngörüldü.

Bu aşamada atılması planlanan adımlar şöyle sıralandı:

"Altı aylık bir geçiş sürecinin duyurulması, parlamento, hükümet, cumhurbaşkanlığı ve bunlara bağlı meclislerin görev sürelerinin kısaltılması, siyasal mezhepçiliğin ortadan kaldırılması için ulusal bir kurum oluşturulması, mezhepçi sınırlandırma dışında çağdaş bir seçim yasasının kabul edilmesi."

- "Mezhepsel temsil için senato oluşturulmalı"

Ayrıca, mezhepsel temsil için bir senato oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.

Senato oluşturulması, Lübnan’da 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşı sonlandıran Taif Antlaşması'nda yer almasına rağmen bugüne kadar hayata geçirilmedi.