Lübnan'da hükümet 40 gün aradan sonra yarın toplanıyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bir ayı aşkın süredir yapılamayan Bakanlar Kurulu toplantısının yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Bir süredir siyasi gerginliğin hakim olduğu ülkede Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 30 Haziran'da Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelten Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan arasında bir "sulh toplantısına" ev sahipliği yaptı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya Dürzi liderlerin yanı sıra Başbakan Hariri ile Meclis Başkanı Nebih Berri de katıldı.

Hariri, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Haziran'da Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Cebel-i Lübnan'da vuku bulan olay nedeniyle oluşan anlaşmazlığın çözüldüğünü ve ülkenin çıkarları için bugünden itibaren yeni bir sayfa açacaklarını ifade etti.

Cebel-i Lübnan'ın Aley bölgesinde yaşanan olayın askeri yargıya bırakıldığını kaydeden Hariri, Bakanlar Kurulunun askeri yargının gerçekleştireceği soruşturma neticesine göre bir karar alacağını dile getirdi.