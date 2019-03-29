HABER

Lübnan'da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 21:24 | Son Güncelleme

Lübnan'da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma konferansı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerle dayanışma için konferans düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Mar İlyas mülteci kampında düzenlenen konferansa siyasi parti, dernek ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan İşkence Kurbanları Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Muhammed Saffan, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının aranmasının gerektiğini belirtti.

İsrail tarafından son dönemde tutuklulara yönelik saldırılarda artışın yaşandığına dikkati çeken Saffan, söz konusu saldırıların mahkumların geçmişte kazandığı hakları engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Lübnan'daki Hamas temsilcisi Ahmed Abdulhadi ise konferansın Filistinli tutuklulara yalnız olmadıklarını göstermek ve onlara destek vermek için düzenlendiğini ifade etti.

Abdulhadi, "ABD'nin Filistin davasını tasfiye etmek için ortaya koyduğu Yüzyılın Anlaşması'nın" Filistin halkının iradesi karşısında bozulacağını vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, tüm hapishanelerindeki tutuklulara, cuma namazının yasaklandığını iletti." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail güçlerinin ocak ayında bazı koğuşlara çok sayıda Filistinli tutuklunun yaralanmasına neden olan baskınlar düzenlemesinden bu yana tüm İsrail hapishanelerinde gerginlik hakim.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
İmamoğlu Pendik ve Tuzla'da konuştuİmamoğlu Pendik ve Tuzla'da konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistinli tutuklu israil Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.