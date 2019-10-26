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Lübnan'da ordu ile göstericiler arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 19:28 | Son Güncelleme

Trablusşam kentinde yolu kapatan hükümet karşıtı eylemciler ile askerler arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi yaralandı

Lübnan'ın Trablusşam kentinde yolu kapatan hükümet karşıtı protestocular ile askerler arasında yaşanan gerginlikte çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde yolu kapatan hükümet karşıtı göstericiler ile yolu açmaya çalışan bir grup vatandaş arasında yaşanan gerginliğe müdahale etti.

Göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerin kullanıldığı müdahale sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin ordudan yapılan yazılı açıklamada ise askerlerin, Beddavi bölgesinde şehirler arası yolu kapatan eylemciler ile yolu açmak isteyen vatandaşlar arasında gerginlik çıkması üzerine müdahalede bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine taş ve havai fişek saldırısına uğrayan askerlerden 5'inin yaralandığına işaret edilen açıklamada, ordu mensuplarının da eylemcileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı, daha sonra havaya gerçek mermiyle ateş açtığı ve bazı vatandaşların yaralandığı aktarıldı.

Bölgeye takviye güçler gönderilerek hayatın normale dönmesinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.

Öte yandan Başbakan Saad el-Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, Beddavi'de yaşanan gerginliği duyar duymaz Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı telefonla aradı.

Göstericilerin ifade özgürlüğü hakkının korunması gerektiğini hatırlatan Hariri, yaşanan gerginliğe ilişkin ivedilikle soruşturma açılmasını istedi.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet karşıtı gösteriler Lübnan Trablusşam

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