HABER

Lübnan'da "sınır bölgelerindeki kaçakçılık" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, ülkesinin Suriye sınırındaki yasa dışı geçiş noktalarından kaçakçılık faaliyetlerinin yapılmadığını söyledi

BEYRUT (AA) - Lübnan Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, ülkesinin Suriye sınırındaki yasa dışı geçiş noktalarından kaçakçılık faaliyetlerinin yapılmadığını açıkladı.

Ebu Saab, Savunma Bakanlığı'ındaki güvenlik toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Lübnan'ın Suriye sınırına ve kontrol noktalarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Suriye sınırında Lübnan ordusuna ait 74 sınır kontrol merkezi olduğuna işaret eden Ebu Saab, Lübnan'ın Suriye ile sınır bölgelerine ilişkin siyasi bir karara ve ordunun ekipman takviyesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Ebu Saab, Suriye-Lübnan sınırındaki yasa dışı geçiş noktalarının sayısının 10'u geçmediğini ve ordunun bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Lübnan ordusunun, sınırdaki silahlı militanlara karşı 2017'de başlattığı operasyondan bu yana yaklaşık yüzde 95'ine tekabül eden 140 yasa dışı sınır geçiş noktasının kapatıldığını kaydeden Ebu Saab, orduyla kalan geçiş noktalarıyla mücadele konusunda da görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Lübnanlı Bakan, yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşan kaçakçılık ve gümrük kaçakçılığı faaliyetlerinin ise yasa dışı geçiş noktalarından yapılmadığı bilgisini verdi.

Ebu Saab ayrıca, "Lübnan-Suriye sınırının çizilmesi", "kaçakçılığın sonlandırılması hedefiyle iki ülke ordularının işbirliği" gibi konuları kapsadığı için yasa dışı geçiş meselesinin çözümünün "siyasi" olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesine limandan gümrüksüz giren ürünlere değinmişti. Lübnan-Suriye sınırında yasa dışı geçiş güzergahlarına dikkati çeken Hariri, Lübnan ile Suriye sınırında kaçakçılık faaliyetlerinin yapıldığı yaklaşık 150 yasa dışı geçiş noktasının olduğunu aktarmıştı.

Suriye ile Lübnan arasında Cedide Yabus (El-Masna), Ed-Debusiye (El-Abudiye), Cusiye (El-Kaa), Tel Kelah (El-Bukia), Tartus (El-Arida) olmak üzere 5 sınır kapısı bulunuyor.

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı varPark kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebu saab Lübnan sınır Suriye

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

İstiklal Caddesi'nde Halit'i öldüren katillerle ilgili akılalmaz detay!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

9 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emniyetten İBB haberine yalanlama

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Emine Bulut'un kızına yapılan yardımlarla ilgili şaşırtan açıklama!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.